Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

        Tekman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Erzurum-Tekman kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.

        İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi

        Benzer Haberler

        Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı
        İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da başladı
        İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da başladı
        "Bilim Erzurum" yarıyıl tatilinde çocuklarla doldu
        "Bilim Erzurum" yarıyıl tatilinde çocuklarla doldu
        Erzurum'da prolin değeri 1058 çıkan "geven balı" tescil yolunda
        Erzurum'da prolin değeri 1058 çıkan "geven balı" tescil yolunda
        Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor