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        Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 26.01.2024 - 21:27
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        Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 25 FZ 812 plakalı otomobil, Erzurum-Horasan kara yolu Karaçuha Mahallesi kavşağında bariyerlere çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.A. ve G.N.A, ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ve jandarma ekipleri, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu yolda güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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