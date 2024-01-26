Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 25 FZ 812 plakalı otomobil, Erzurum-Horasan kara yolu Karaçuha Mahallesi kavşağında bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.A. ve G.N.A, ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu yolda güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.