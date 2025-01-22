Ağabeyinin öldürdüğü Batuhan son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM’un Aziziye ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından tabanca ile öldürülen Doğuhan Yavuz (28), son yolculuğuna uğurlandı. Polislerin takibi sırasında aracını durdurup, intihar girişiminde bulunan Batuhan Yavuz'un (30) tedavisi ise devam ediyor.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Saltuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan ve Doğuhan Yavuz kardeşler, henüz bilinmeyen nedenle evlerinde tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Batuhan Yavuz, tabancayla kardeşi Doğuhan Yavuz’a 5 el ateş etti. Doğuhan Yavuz, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, ağabeyi ise evden çıkarak cip ile uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Doğuhan Yavuz, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yavuz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaçan Batuhan Yavuz’un idaresindeki 07 BMC 033 plakalı cipin; Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde Kuzey Çevre Yolu’nda olduğu tespit edildi. Polisin takip ettiğini fark eden Yavuz, bir süre sonra aracı durdu. Ekiplerin araçtan inmesi için megafonla anons ettiği Batuhan Yavuz, kardeşini öldürdüğü tabancayı başına doğrultarak ateşledi. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Batuhan Yavuz’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan bugün sabah saatlerinde cenazesi alınan Doğuhan Yavuz, Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.