Erzurum'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.
Gülten Akay (50) idaresindeki 25 AAH 807 plakalı otomobil, Oltu ilçesinin Tuzla Mahallesi kırsalında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki kocası Burhan Akay (60), ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.