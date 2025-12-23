Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı

        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'da törenle karşılandı.

        Giriş: 23.12.2025 - 16:10 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:10
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı
        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'da törenle karşılandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 dönemi ilk seferi kapsamında Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan dün yola çıktı.

        Öğleden sonra Erzurum Tren Garı'na ulaşan yolcuları, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Nuh Şenol ve beraberindeki kamu kurum müdürleri karşıladı.

        Yolculara eşlik eden TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, AA muhabirine, Turistik Doğu Ekspresi'nin 4 saat boyunca Erzurum'da mola verip, ardından Kars'a hareket edeceğini söyledi.

        Turistik Doğu Ekspresi’nin sezon boyunca 30 gidiş ve 30 dönüş olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğini belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

        "Son seferlerimiz 27 Şubat'ta Ankara'dan, 1 Mart'ta Kars'tan kalkarak Turistik Doğu Ekspresi'ni bitirmiş olacağız. Çok mutluyuz, doğunun kıymetli şehrinde dadaşların yurdundayız. Erzurum gibi turizme çok kıymet veren bir şehirdeyiz. Yüzlerce yolcumuzu turizm adına, dostluk adına, hatıralarını buralara taşımaları adına getirdik, burada gezecekler."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yer de heyecanla bekledikleri tarihi Turistik Doğu Ekspresi'ni karşılamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Trenle gelen misafirlere 4 saatlik süre zarfında Erzurum'un tarihi zenginliğini, kültürel çeşitliliğini, gastronomi zenginliğini ve doğal güzelliklerini kısa bir süre içerisinde tanıtma imkanı bulacağız." dedi.

        TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Şenol ise turizmciler olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

        Turistik Doğu Ekspresi'nin bölgeye can suyu olduğunu aktaran Şenol, "İlgili kurumlarla beraber gelen misafirleri güzel bir organizasyonla karşıladık. Turistik Doğu Ekspresi sadece Erzurum ve Kars bölgesine katkı sağlamıyor. Bunların yanı sıra Ağrı, Iğdır ve Van'a da kış sezonunda çok ciddi manada katkı sağladığını görüyoruz. Her geçen yıl üzerine koyarak bölgedeki birçok tedarikçiye özellikle otellerimiz, restoranlar, seyahat acentaları ve taşıma firmalarına çok ciddi manada ekonomik destek ve katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Trenle gelen yolculardan Buse Çelebi de yolculuğun şarkılar eşliğinde çok güzel çektiğini anlatarak, karşılama programının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından yolculara halk oyunları ekibinin gösterisi sunuldu, kentin yöresel lezzetleri ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

