Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da devrilen araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da devrilen araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da bir aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        A.C. idaresindeki 36 AAV 758 plakalı SUV tipi araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Canlı Hayvan Borsası yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile F.C, K.C, S.C. ve A.D.C. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.C'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?

        Benzer Haberler

        Diyabetlilerin yemeğindeki karbonhidrat miktarı ve insülin dozunu yapay zek...
        Diyabetlilerin yemeğindeki karbonhidrat miktarı ve insülin dozunu yapay zek...
        İspir Belediye Başkanı Coşkun başarılı sporcuları kabul etti
        İspir Belediye Başkanı Coşkun başarılı sporcuları kabul etti
        Erzurum'da araç sayısı 151 bin 552 oldu
        Erzurum'da araç sayısı 151 bin 552 oldu
        Oltu MTAL'de teknolojik dönüşüm
        Oltu MTAL'de teknolojik dönüşüm
        Rektör Hacımüftüoğlu, DAGC ve DGF yönetimini kabul etti
        Rektör Hacımüftüoğlu, DAGC ve DGF yönetimini kabul etti
        Eğitimde kapsayıcılık güçleniyor
        Eğitimde kapsayıcılık güçleniyor