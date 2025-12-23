Habertürk
        İspir Belediye Başkanı Coşkun başarılı sporcuları kabul etti

        İspir Belediye Başkanı Coşkun başarılı sporcuları kabul etti

        İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Kars'ta düzenlenen Tekvando Arası Dostluk Turnuvası'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.

        İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Kars'ta düzenlenen Tekvando Arası Dostluk Turnuvası'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.

        Kars'ta 16-19 Aralık'ta 17 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sarıkamış Şehitleri Anma Tekvando İller Arası Dostluk Turnuvası düzenlendi.

        İspir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, turnuvada 4 altın, 3 gümüş, 5 bronz ve 4 derece madalyası olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

        İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'da başarılı sporcuları makamında misafir ederek, hediye verip tebrik etti.

