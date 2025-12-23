Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza

        Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin 600 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 42 bin 600 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şükrü Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 06 EHH 116 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü A.D. (20) aynı mahalledeki Susam Sokak’ta ekiplerce kovalamaca sonucu yakalandı.

        Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 42 bin 600 lira ceza kesildi.  

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi ile DAP'tan hayvancılık altyapısına güçlü iş birliği
        Atatürk Üniversitesi ile DAP'tan hayvancılık altyapısına güçlü iş birliği
        Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'ın ardından Erzurum'da (2)
        Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'ın ardından Erzurum'da (2)
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı
        ETÜ istikrarlı yükselişini sürdürüyor
        ETÜ istikrarlı yükselişini sürdürüyor
        DES Genel Başkanı İshak Çelebi; "Okullar şiddet değil, bilgi yuvasıdır"
        DES Genel Başkanı İshak Çelebi; "Okullar şiddet değil, bilgi yuvasıdır"
        Başöğretmen İlkokulu Öğrencileri Sarıkamış Şehitlerini unutmadı
        Başöğretmen İlkokulu Öğrencileri Sarıkamış Şehitlerini unutmadı