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        Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 26 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 83 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:29
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        Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı
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        Erzurum merkezli 26 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 83 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerleri oluşturularak araç kiralama, kasko, sigorta bedeli ve kaparo adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri 3 ay fiziki ve teknik takibe aldı.

        Şüphelilerin banka hesaplarında 290 milyon 506 bin 967 lira hareketlilik belirleyen ekipler, Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Aydın, Ankara, Gaziantep, Mersin, Adana, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Van, Manisa, Şanlıurfa, Batman, Antalya, Malatya, Tokat, Bartın, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Uşak, Kars, Iğdır, Sinop ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Dijital materyaller, 5 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartların ele geçirildiği operasyonda, 96 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzurum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan 96 zanlıdan 83'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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