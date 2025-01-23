Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu yüksek irtifasıyla artık dünya çapında tanınıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 2024 yılında 32 ülkenin milli sporcularını ağırlayan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, yüksek irtifa, kolay ulaşım gibi avantajlarıyla artık dünya çapında tanınıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında açılan olimpik yüzme havuzu, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte yılın her dönemi ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık yapan yüzücüleri ağırlıyor.

Palandöken ilçesinde hizmet veren 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tesis, havalimanı ve otellere yakın olmasıyla Türk yüzücülerin yanı sıra yabancı sporcuların da vazgeçilmez kamp merkezleri arasında yer alıyor.

Yüksek irtifası dolayısıyla geçen yıl Almanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna gibi 32 ülkenin milli yüzücülerini ağırlayan denizsiz kentin olimpik yüzme havuzu, artık dünya çapında popüler hale geldi.

- Açıkgöz: "Şehir merkezinde olma avantajı da ilgiyi artıran etkenlerden biri"

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Sorumlusu ve Teknik Kurul Üyesi Eray Açıkgöz, AA muhabirine, milli takımlar olarak son iki olimpiyata Erzurum'da hazırlandıklarını söyledi.

Kentteki tesisin sporcu performanslarına ciddi katkısının olduğunu ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Her gittiğimiz uluslararası turnuvada bize Palandöken'i ve Erzurum'u soruyorlar. 2 bin metre rakımı olması çok iyi avantaj. Özellikle şehirde yemek kültürünün çok iyi olması, halkın sıcakkanlılığı, kültürel beslenme imkanları, çok çabuk ulaşılabilmesi tercih edilme sebebi oluyor. Merkezin fonksiyonel ve şehir merkezinde olma avantajı da ilgiyi artıran etkenlerden biri. Dolayısıyla bu durumların sporcu performanslarına da katkısı oluyor. Avrupa'da da birçok merkez var ama burayı ilk üçün içerisine koyabiliriz. Dünyada birçok merkeze gittim, Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu ilk beş içinde bir tesis."