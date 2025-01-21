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        Kardeşini tabancayla öldürdü, polisin takibi sırasında intihar girişiminde bulundu

        ERZURUM'un Aziziye ilçesinde tartıştığı kardeşi Doğuhan Yavuz'u (28) tabancayla vuran Batuhan Yavuz (30), otomobille kaçarken, polislerin takibi sırasında aracını durdurup, tabancayla intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:35 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:40
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        Kardeşini tabancayla öldürdü, polisin takibi sırasında intihar girişiminde bulundu
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        ERZURUM’un Aziziye ilçesinde tartıştığı kardeşi Doğuhan Yavuz’u (28) tabancayla vuran Batuhan Yavuz (30), otomobille kaçarken, polislerin takibi sırasında aracını durdurup, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Doğuhan Yavuz hayatını kaybederken, ağabeyin ise tedavisi sürüyor.

        Olay saat 15.30 sıralarında Aziziye ilçesinin Saltuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Batuhan ve Doğuhan Yavuz kardeşler henüz bilinmeyen nedenle evlerinde tartıştı. Kısa sürede tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Batuhan Yavuz, tabancayla kardeşi Doğuhan’a ateş etti. Doğuhan Yavuz, vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, ağabeyi Yavuz ise evden çıkarak, cip ile olay yerinden uzaklaştı.

        KARDEŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Doğuhan Yavuz, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ARACINI DURDURUP İHTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Olay yerinden kaçan Batuhan Yavuz’un idaresindeki 07 BMC 033 plakalı cipin; plaka tanıma sistemi (PTS) incelemesinde kuzey çevre yolunda olduğu tespit edildi. Yapılan anons ile polis ekipleri bu bölgeye yönlendirildi. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden Batuhan Yavuz, bir süre sonra aracı durdu. Ekiplerin araçtan inmesi için megafonla anons ettiği Batuhan Yavuz, tabancayı başına doğrultarak ateşledi. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolda ağır yaralı olduğu belirlenen Yavuz, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Batuhan Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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