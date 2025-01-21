Ağırlaştırılmış müebbede çarptırılan eş katili sanığın kızı: Sorun babama mutlu oldu mu

ERZURUM'da eşi Hangül Ciğerli'yi (73) uyurken tabancayla başına 2 el ateş edip öldüren Halil Ciğerli (72), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası sanığın kızı Şahgül Ağırbaş mahkeme heyetine dönerek, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan babasına, "Sorun ona mutlu oldu mu?" dedi.

Olay, geçen yıl 24 Mayıs'ta, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Ciğerli, 2 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadığı 5'i kız, 8 çocuğunun annesi eşi Hangül Ciğerli'yi uyuduğu sırada başına tabancayla 2 el ateş edip öldürdü. Bir süre sonra elinde silahıyla sokağa çıkan Ciğerli, polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekipleri, Ciğerli'yi gözaltına aldı. Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Halil Ciğerli hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ciğerli, duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada çiftin oğlu Ekrem ve kızı Şahgül Ağırbaş (56) ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ciğerli'ye bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını aynen tekrar ettiğini söyleyen Cumhuriyet savcısı, "Sanığın üzerine atılı 'Eşe karşı, kadına karşı, tasarlayarak ve kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürmeye yönelik işlediği suçtan ağırlaştırılmış müebbet ayrıca ruhsatsız silah bulundurması nedeniyle 2 yıl hapisle cezalandırılmasını kamu adına talep ederiz" dedi.

ÇOCUKLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuklarının şikayetçi olduğu davada son sözü sorulan sanık Halil Ciğerli, “Efendim suçsuzum” dedi. Mahkeme heyeti toplanan deliller ve beyanlar doğrultusunda söz konusu suçu Halil Ciğerli'nin mütalaada da belirtildiği gibi tabancayı önceden temin ettiği ve cinayeti tasarlayarak işlediğini kabul edip, hiçbir indirim ve erteleme uygulamadan, sanığı 'Eşe karşı, kadına karşı, tasarlayarak ve kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ruhsatsız silah bulundurması nedeniyle 2 yıl hapse çarptırdı.