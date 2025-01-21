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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:52
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'un Köprüköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi" kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve içime hazır vaziyette uyuşturucu sarılı 4 sigara ele geçirildi.

        "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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