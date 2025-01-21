Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

"Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve içime hazır vaziyette uyuşturucu sarılı 4 sigara ele geçirildi.

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