Eşini öldüren kocanın cezası usulden, azmettirdiği öne sürülen ağabeyin beraat kararı 'esastan' bozuldu

ERZURUM’da cezaevinden firar edip gittiği kayınpederinin evinde tartıştığı eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurup öldüren Şafak Saydam’ın (39) ağırlaştırılmış müebbede çarptırıldığı, onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam’a (41) ise beraat verildiği yerel mahkemenin kararı, itiraz üzerine istinafa taşındı. Şafak Saydam'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası kararı eksiklerin giderilmesi için usulden, ağabeyi Alay Saydam'a beraat kararı ise esastan bozuldu.

Olay, geçen yıl 19 Şubat'ta Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde 2 çocuk annesi eşi Elif Saydam'ın bulunduğu Yunusemre Mahallesi'ndeki hem amcası hem de kayınpederi olan Şener Saydam'ın (67) evine gitti. KOAH hastası Şener Saydam, eşine kapıyı açmamasını, damadının da babası olan kardeşi Turan Saydam ve onun oğlu Alay'a haber verilmesini istedi. Kıyafetlerini kaldırıp üzerinde herhangi bir tabanca ya da bıçak olmadığını söyleyen Şafak Saydam, sadece eşiyle konuşup barışmak istediğini belirtti. Bunun üzerine aile Şafak Saydam'ı içeri aldı. Şafak Saydam, 2 çocuğunu da yanına alıp kendisini terk eden eşi Elif Saydam ile konuşmaya başladı. Bu sırada Turan Saydam ile oğlu Alay Saydam da eve geldi. Elif Saydam ile odada tartışan Şafak Saydam kimse yokken tabancayı çıkarıp iki el ateş etti. Başından ve elinden yaralanan Elif Saydam, evdekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Şafak Saydam ise polis tarafından, kaçtığı takside yakalandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Elif Saydam, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

BİR MÜEBBET, BİR BERAAT

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Şafak Saydam ve onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam, 26 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'daki cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınan Saydam, ağabeyinin suçu olmadığını, tabancayı kasaptan satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Şafak Saydam'ı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 yıl ve 1400 lira adli para cezasına çarptırdı, azmettirdiği iddia edilen Alay Saydam ise beraat etti.