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        Eşini öldüren kocanın cezası usulden, azmettirdiği öne sürülen ağabeyin beraat kararı 'esastan' bozuldu

        ERZURUM'da cezaevinden firar edip gittiği kayınpederinin evinde tartıştığı eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurup öldüren Şafak Saydam'ın (39) ağırlaştırılmış müebbede çarptırıldığı, onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam'a (41) ise beraat verildiği yerel mahkemenin kararı, itiraz üzerine istinafa taşındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:50
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        Eşini öldüren kocanın cezası usulden, azmettirdiği öne sürülen ağabeyin beraat kararı 'esastan' bozuldu
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        ERZURUM’da cezaevinden firar edip gittiği kayınpederinin evinde tartıştığı eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurup öldüren Şafak Saydam’ın (39) ağırlaştırılmış müebbede çarptırıldığı, onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam’a (41) ise beraat verildiği yerel mahkemenin kararı, itiraz üzerine istinafa taşındı. Şafak Saydam'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası kararı eksiklerin giderilmesi için usulden, ağabeyi Alay Saydam'a beraat kararı ise esastan bozuldu.

        Olay, geçen yıl 19 Şubat'ta Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde 2 çocuk annesi eşi Elif Saydam'ın bulunduğu Yunusemre Mahallesi'ndeki hem amcası hem de kayınpederi olan Şener Saydam'ın (67) evine gitti. KOAH hastası Şener Saydam, eşine kapıyı açmamasını, damadının da babası olan kardeşi Turan Saydam ve onun oğlu Alay'a haber verilmesini istedi. Kıyafetlerini kaldırıp üzerinde herhangi bir tabanca ya da bıçak olmadığını söyleyen Şafak Saydam, sadece eşiyle konuşup barışmak istediğini belirtti. Bunun üzerine aile Şafak Saydam'ı içeri aldı. Şafak Saydam, 2 çocuğunu da yanına alıp kendisini terk eden eşi Elif Saydam ile konuşmaya başladı. Bu sırada Turan Saydam ile oğlu Alay Saydam da eve geldi. Elif Saydam ile odada tartışan Şafak Saydam kimse yokken tabancayı çıkarıp iki el ateş etti. Başından ve elinden yaralanan Elif Saydam, evdekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Şafak Saydam ise polis tarafından, kaçtığı takside yakalandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Elif Saydam, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

        BİR MÜEBBET, BİR BERAAT

        Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Şafak Saydam ve onu azmettirdiği öne sürülen ağabeyi Alay Saydam, 26 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'daki cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınan Saydam, ağabeyinin suçu olmadığını, tabancayı kasaptan satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Şafak Saydam'ı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 yıl ve 1400 lira adli para cezasına çarptırdı, azmettirdiği iddia edilen Alay Saydam ise beraat etti.

        BERAAT EDEN ALAY SAYDAM HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

        İtiraz üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Şafak Saydam'a verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezası kararını eksiklerin giderilmesi için usulden, ağabeyi Alay Saydam'ın beraat kararı ise esastan bozdu. Kararda, Alay Saydam’ın beraat kararına ilişkin özetle, "Sanığın kayınvalidesi olan G.S.’nin sanığı eve almadan önce üzerinde silah olmadığından emin olacak şekilde sanığın üzerini araması, sanık Şafak olayın olduğu evde abisi olan sanık Alay ile hiç konuşmadığını savunmuş ise de tanıklar G., Sener, A. ve D.'nin sanıkların birlikte mutfağa girdiklerini beyan etmeleri hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanık Alay'ın kardeşi sanık Şafak'a silah vererek ‘Temizle bu işi’ demek suretiyle üzerine atılı ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme’ ve ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarını işlediği gözetilmeden atılı suçlardan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi, CMK'nin 289/(1-i) maddesi yollamasıyla 280/(1-e) maddesi gereğince tüm hükümlerin bozulmasına, sanık Alay Saydam'ın üzerine atılı ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme’ suçunun niteliği, söz konusu suçun CMK'nin 100/3 maddesinde öngörülen suçlardan olması, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösteren dosya kapsamındaki deliller ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu anlaşıldığından, sanık Alay Saydam hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi" denildi.

        'SAYDAM'IN BERAAT ETMESİ HUKUKA AYKIRI BİR KARARDI'

        Elif Saydam'ın ailesinin ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı olan Begüm Osma, yerel mahkemenin Alay Saydam hakkındaki beraat kararını istinafa taşıdı. Tutuklu yargılanan Alay Saydam'ın delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmesinin hukuka aykırı olduğu için kararı istinaf ettiklerini belirten Osma, şunları söyledi:

        "Kamuoyuna Elif Saydam cinayeti olarak yansıyan ve Şubat 2024 tarihinde Erzurum’da gerçekleşen kadın cinayeti dosyasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak soruşturma aşamasından bu yana taraf vekilliğimiz sürmektedir. Gelinen aşamada dosyamız 26 Kasım’da 3’üncü celsesinde karara çıkmıştır. Elif’in ölmeden önce boşanmak istediği eşi Şafak Saydam tarafından öldürüldüğünü ve aynı zamanda Şafak Saydam’ı da bu sürece yönlendiren, azmettiren kişinin ağabeyi Alay Saydam olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda da zaten soruşturma ve kovuşturma aşamasında her iki sanık da tutuklu yargılanmıştır. Fakat geldiğimiz son aşama 26 Kasım’da karar celsesinde sanıklardan Şafak Saydam, ‘Kadın eşe karşı kasten öldürme’ eyleminden ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken ve tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ağabeyi olan Alay Saydam sözde delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti. Bizler de tabii ki bu hukuka aykırı karara karşı istinaf kanunu başvuru hakkımızı kullandık ve kararı istinaf ettik. 17 Ocak tarihinde istinaf ilamımız geldi ve yerel mahkemenin kararını bozma yönünde bir karara gitti. Aslında bizlerin de istinaf gerekçeleri arasında yer alan önemli bir hususa işaret etti bu karar ve kesinleştiği süre zarfında da emsal olacağını düşünüyoruz. Elif’in katiliyle müşterek çocukları vardı ve müşterek çocukların da bu dosya kapsamındaki ifadeleri oldukça aydınlatıcı ve dosyayı açıkçası karara çıkartacak unsurları içeriyordu. Yine Elif’in olay günü aynı evin içinde bulunan kendi kök ailesinin ifadeleri, tanıklığı da dosya için önemliydi. Fakat istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin çocukların çelişen, değişen beyanları sebebiyle sözde somut delil yoktur gerekçesini vermiş olduğu kararla bertaraf etti. ‘Çocukların aşamalarda değişen kararları olabilir. Ancak bu değişen kararlar çocukların başlarına gelen hadise sebebiyle eğer ki baskı altında olduklarının ikrarını içeren beyanlar da varsa bu sebeple beraat kararı verilemeyeceği’ yönünde değerlendirme yapmış oldu. Bizler kadınların, çocukların istismara uğramaması, hak ihlallerine uğramaması öldürülmemesi için örgütlü mücadelemize devam edeceğiz."

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