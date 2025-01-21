Erzurum'da 73 yaşındaki eşini öldüren kocaya haksız tahrik cezası indirimi uygulanmadı

Erzurum'da, 8 çocuğunun annesi ve resmi nikahlı eşini silahla öldüren kocaya, "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah kullanmaktan 2 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktül Hangül Ciğerli'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Halil Ciğerli ise duruşmaya Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan katıldı.

Katılan avukatı Halil Timurhan Gür, beyanında, sanık Halil Ciğerli'nin olaydan birkaç gün önce bankadan yüklü miktarda para çektiğinin tespit edildiğini söyledi.

Bu durumun eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğinin göstergesi olduğunu belirten Gür, "Sanığın akli dengesiyle ilgili kendisinin beyanı olmadığı gibi mahkemenin de akli dengesinin yerinde olmadığına dair kanaati oluşmamıştır. Tüm soruşturma ve kovuşturma aşamasında sanık eşinin haksız eyleminden bahsetmemektedir. Çocukları da annelerinin herhangi bir hakareti olmadığını belirtmişlerdir. Sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ciğerli'nin eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan ve ruhsatsız silah kullanmasından dolayı ilgili maddeler gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Ciğerli, "Suçsuzum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Halil Ciğerli'yi, "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Ciğerli hakkında haksız tahrik cezası takdir indirimini uygulamayan heyet, sanık hakkında ayrıca ruhsat silah kullanmasından dolayı "Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet" suçundan verdiği 2 yıl hapis cezasında da indirim uygulamadı.

Ciğerli hakkında, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından sanığın kızı Ş.A, babasına yönelik mahkeme heyetine "Sorsanıza mutlu oldu mu?" dedi.