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        Erzurum'da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi, kaçtığı otomobilde intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:19
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        Erzurum'da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi, kaçtığı otomobilde intihar girişiminde bulundu.

        Saltuklu Mahallesi'ndeki evde Doğuhan Yavuz (28) ile ağabeyi Batuhan Yavuz (30) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Doğuhan Yavuz'u başından ağır yaralayan ağabeyi olay yerinden aracıyla kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Doğuhan Yavuz, kurtarılamadı.

        Hastaneye giden ve aralarında arbede çıkan aile bireylerine polis müdahale etti.

        Polis, 07 BMC 033 plakalı araçla kaçan Batuhan Yavuz'un yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin aracının Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde olduğunu tespit edip güzergahları kapattı.

        Şüpheli, bir süre ters yönde ilerleyen aracını durdurup, başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

        Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Yavuz'un hayati tehlikesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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