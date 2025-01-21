Erzurum'da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Yavuz'un hayati tehlikesi devam ediyor.

Şüpheli, bir süre ters yönde ilerleyen aracını durdurup, başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Hastaneye giden ve aralarında arbede çıkan aile bireylerine polis müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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