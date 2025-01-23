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        Atık kağıtları dönüştürüyorlar

        ATATÜRK Üniversitesi bünyesinde kurulan Hurufat Baskı Müzesi'nde oluşturulan 'El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde atık kağıtlar geleneksel yöntemler uygulanarak A4 ve A5 ebatlarında kağıtlara dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:40
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        Atık kağıtları dönüştürüyorlar
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        ATATÜRK Üniversitesi bünyesinde kurulan Hurufat Baskı Müzesi'nde oluşturulan 'El Yapımı Kağıt Atölyesi'nde atık kağıtlar geleneksel yöntemler uygulanarak A4 ve A5 ebatlarında kağıtlara dönüştürülüyor. Atölyede üretilen kağıtlar, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hat, tezhip, minyatür, kat'ı, resim, baskı alanlarında kullanılıyor.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Haşıloğlu, atık kağıtları değerlendirmek için 'Atıklardan doğal kağıt yapımı' projesi hazırladı. Proje kapsamında Hurufat Baskı Müzesi'nde 'El Yapımı Kağıt Atölyesi' kuruldu. Projenin uygulama ekibinde yer alan yüksek lisans öğrencisi Nurcan Altın, atölyede kağıt üretimi yapmaya başladı. Tüketimle birlikte çevre sorunlarının da arttığını belirten Nurcan Altın, "Doç. Dr. Ferruh Haşıloğlu hocamın hazırladığı projeyle çöpe giden atık kağıtları yeniden kullanıma sunmayı amaçladık. Üniversiteye bağlı birimlerden topladığımız atık kağıtları müze içerisindeki atölyede uyguladığımız yöntemle ilk etapta A4 ve A5 ebat kağıtlara dönüştürüyoruz. Bu kağıtlar Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hat, tezhip, minyatür, resim, baskı alanlarında kullanılıyor. İlerleyen dönemlerde daha büyük ebatlarda da kağıt üretmeyi planlıyoruz" dedi. Altın, atölyeye gelen ziyaretçilere doğal kağıt yapımı ve geri dönüşümün önemine ilişkin bilgiler aktararak, üretimi deneme imkanları sunduklarını da bildirdi.

        GELENEKSEL KAĞIT ÜRETİMİ

        Üniversitedeki birimlerden toplanan atık kağıtlar, küçük parçalara bölünüp, derin bir kap içerisinde ılık suyla birlikte hamurlaşması için bir gün süreyle bekletiliyor. Hamurlaşan kağıtların yapıştırıcı özelliği kaybolması sebebiyle yine geleneksel bir yönteme başvuruluyor. Nişasta ve su kullanılarak hazırlanan sıvı, yapıştırıcı olarak hamur haline gelmiş kağıt kabına aktarılıyor. Çırpıcı yardımıyla kağıt parçacıkları ve yapıştırıcı sürekli karıştırılıyor. Çam ağacından üretilmiş ahşap bir çerçevenin üzerine çelik malzemeden yapılmış elekli kalıp, bu sıvıya eğimli bir şekilde daldırıp çıkarılıyor. Eleğin üzerinde kalan kağıt, pamuk mamulden bir bez parçası üzerine yerleştiriliyor. Kağıttaki fazla suyun alınmasından sonra, pamuk bezle çamaşır gibi asılarak kurumaya bırakılıyor. Ortalama 8 saat sonra kuruyan bu kağıt, pamuk bezden dikkatlice ayırarak ağırlık altında bir süre bekletiyor. Bu işlemden sonra A4 ve A5 ebatlarında oluşturulan kağıt kullanıma hazır hale getiriliyor.

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