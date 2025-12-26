Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yıllarca hafız yetiştiren 75 yaşındaki Osman hoca gençlerle yan yana ezber tazeliyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan emekli din görevlisi 75 yaşındaki hafız Osman Bizkevelci, Kur'an-ı unutmamak için gençlerle ezber yapıyor.

        Giriş: 26.12.2025 - 11:59 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:59
        Kentte Kur'an-ı Kerim ezberi zayıflayanlar, Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi'ne dönüştürülen asırlık konakta yüz yüze ya da çevrim içi eğitimle hafızlıklarını tazeleme imkanı buluyor.

        Genellikle gençlerin faydalandığı merkezde, ilerleyen yaşına rağmen Kur’an aşkıyla hafızlığını güçlendiren emekli din görevlisi Osman Bizkevelci dikkati çekiyor.

        Hemen hemen her gün faydalandığı merkezde gençlerle çalışan emekli din görevlisi Bizkevelci, ezberlerini merkezdeki hocasına okuyor.

        - Çocuk yaşta hafız oldu

        Çocuk yaşta hafız olan ve görev süresince birçok hafız da yetiştiren Bizkevelci, yıllar sonra aynı ortamda ezberini tazelemek için çabalıyor.

        Osman Bizkevelciler, AA muhabirine, 1956 yılında hafızlığa başladığını ve 10 yaşında hafızlığını tamamladığını söyledi.

        Din görevlisi olarak çalışıp uzun yıllar hafız yetiştirdiğini ifade eden Bizkevelci, "Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Kur'an kursu hizmetlerinde hafızlık hocası olarak görev almayı istiyordum. Onlar da uygun gördüler. Kur'an Kursu hocalığına geçerek İstanbul Çağlayan Kur'an kursunda 5 yıl hafız yetiştirdim." dedi.

        - "Hayatımı Kuran'ı öğrenmeye ve öğretmeye adadım"

        Emekli olduktan sonra da Kur'an-ı unutmamak için çabaladığını dile getiren Bizkevelci, şöyle devam etti:

        "Efendimizin bir hadisi var. 'Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' buyuruyor. Ben hayatımı Kuran'ı öğrenmeye ve öğretmeye adadım. 70 yıldır bu yoldayım. Cenabıhak bana ömür verdiği müddetçe de bu yolda devam edeceğim. Okuyacağım, okutacağım, dinleyeceğim, dinleteceğim. Bu Daru'l Huffaz ile Antalya'dan geldikten sonra tanıştım. 3 ay önce burayı duyunca hemen koştum geldim. Burada arkadaşlarımla tanıştım. Her gün 10 sayfa ders dinleterek hafızlığımı güçlendiriyorum. Kur'an bizim ruhumuzun bir parçası. Buna her zaman için ihtiyacımız var. Bu bir aşktır. Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmek için onun yolunda, onun izinde yürümemiz lazım."

        Her gün evde çalışarak merkeze geldiğini söyleyen Bizkevelci, Kur'an sayfalarının 5-10 sefer okunduğu zaman belleğe iyice oturduğunu ve unutmanın böylelikle mümkün olmadığını belirtti.

        Bizkevelci, geldiği merkezde gençlerle aynı sıralarda oturmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu anlatarak, "Ben kendimi gençlerin yaşında hissederek burada bulunuyorum. Aynı duyguları yaşıyorum. Allah öyle bir his veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

