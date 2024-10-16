Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Okul servisinin altında kalıp ölen motosikletin sürücüsü kusurlu bulundu

        ERZURUM'da otomobille çarpıştıktan sonra öğrenci servis minibüsünün altında kalıp ölen Mustafa Yasin Kurtuluş (28), İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda asli kusurlu bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul servisinin altında kalıp ölen motosikletin sürücüsü kusurlu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da otomobille çarpıştıktan sonra öğrenci servis minibüsünün altında kalıp ölen Mustafa Yasin Kurtuluş (28), İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda asli kusurlu bulundu. Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan minibüs sürücüsü Orhan Polat (60), beraat etti.

        Kaza, 6 Ekim 2022'de saat 07.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa Yasin Kurtuluş’un kullandığı 60 KV 131 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştıktan sonra Orhan Polat idaresindeki 25 S 0170 plakalı okul servis minibüsünün altına girdi. Kazada Kurtuluş, hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Orhan Polat ve otomobilin sürücüsü E.Ç. hakkında Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İLK RAPORDA TALİ KUSURLU, İKİNCİSİNDE KUSURSUZ

        Minibüs araç içi kamerası tarafından kaydedilen kaza görüntüsünde motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un sol tarafında ilerleyen beyaz renkli otomobille çarpıştıktan sonra yere düştüğü tespit edildi. Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi doğrultusunda 8 Kasım 2022'de hazırlanan bilirkişi raporunda beyaz renkli otomobil sürücüsü asli, servis minibüsü sürücüsü ikinci derece asli kusurlu, motosiklet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Talep üzerine olay yerinde keşif sonrası bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Bu raporda da otomobil sürücüsünün yüzde 60, servis şoförünün yüzde 40, motosiklet sürücüsünün ise kusursuz olduğuna yer verdi.

        Servis şoförü Orhan Polat'ın avukatı Esma Kahveci'nin itirazı üzerine dosya ve kazayla ilgili görüntüler İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Uzmanlar tarafından incelenen dosya ve görüntülerde asli kusurlunun Mustafa Yasin Kurtuluş'un olduğu belirtildi. Mahkemeye gönderilen raporda, "Mustafa Yasin Kurtuluş’un İdaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken olay mahalli öncesi yolun sağ banket kısmından hareketle dönel kavşak orta ada kesimine doğru sola yönelimle gelmekte olduğu sırada sol tarafından gelen trafiği kontrol altında bulundurmadığı, yolun sol kenarını takiben yanından otomobilin geçişi sırasında otomobille yaşadığı belli/belirsiz temas sonrası seyrini dengeli biçimde sürdüremediği ve yol zemini üzerine sağa doğru devrilmekle de sağ gerisinden gelen otobüsün çarpmasına maruz kaldığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli derecede kusurludur" denildi.

        Karar duruşmasında tutuksuz sanıklar minibüs sürücüsü Orhan Polat beraat ederken, beyaz renkli otomobilin sürücüsü E.Ç. ise 12 bin TL cezaya çarptırıldı.

        'KUSURU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'

        Orhan Polat'ın avukatı Esma Kahveci, "6 Ekim 2022 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Kartal mevkisinde elim bir trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Müvekkilimiz, servis minibüsünü kullanmaktaydı. Aynı istikamette seyir halinde olan beyaz renkli ticari araç, motosiklet sürücüsüne teması halinde sürücünün dengesini kaybetmesi neticesinde müvekkilimizin kullandığı servis aracının altına girerek hayatını kaybetti. Bu elim kaza neticesinde müvekkilimize ilk etapta kamuoyu baskısı oluşmuştur. Müvekkilimizin kullandığı aracın içerisindeki güvenlik kameralarıyla da herhangi bir kusuru olmadığı ispat edilmiş. Keza İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapora göre müvekkilimizin meydana gelen üzücü kazada herhangi bir kusuru olmadığı ispat edildi. Mahkemede yapılan karar duruşmasında da müvekkilim beraat etti. Kazada motosiklet sürücüsü asli kusurlu bulunmuştur. Ona çarparak düşmesine sebebiyet veren diğer sürücünün ise tali kusurlu olduğu belirlenmiştir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk

        Benzer Haberler

        Transfer yasağını aşan Erzurumspor, genç ve tecrübeli kadrosuyla zirveyi ko...
        Transfer yasağını aşan Erzurumspor, genç ve tecrübeli kadrosuyla zirveyi ko...
        Otizmli Mahir için özel oyun parkı
        Otizmli Mahir için özel oyun parkı
        Erzurum Valisi Çiftçi "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu
        Erzurum Valisi Çiftçi "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu
        Erzurum'da 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na ev sahipliği yapacak
        Erzurum "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na ev sahipliği yapacak
        Erzurum'daki denetim istasyonunda 201 bin 285 hayvan kontrol edildi
        Erzurum'daki denetim istasyonunda 201 bin 285 hayvan kontrol edildi