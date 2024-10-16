Okul servisinin altında kalıp ölen motosikletin sürücüsü kusurlu bulundu

ERZURUM'da otomobille çarpıştıktan sonra öğrenci servis minibüsünün altında kalıp ölen Mustafa Yasin Kurtuluş (28), İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda asli kusurlu bulundu. Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan minibüs sürücüsü Orhan Polat (60), beraat etti.

Kaza, 6 Ekim 2022'de saat 07.30 sıralarında, Atatürk Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa Yasin Kurtuluş’un kullandığı 60 KV 131 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştıktan sonra Orhan Polat idaresindeki 25 S 0170 plakalı okul servis minibüsünün altına girdi. Kazada Kurtuluş, hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Orhan Polat ve otomobilin sürücüsü E.Ç. hakkında Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK RAPORDA TALİ KUSURLU, İKİNCİSİNDE KUSURSUZ Minibüs araç içi kamerası tarafından kaydedilen kaza görüntüsünde motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un sol tarafında ilerleyen beyaz renkli otomobille çarpıştıktan sonra yere düştüğü tespit edildi. Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi doğrultusunda 8 Kasım 2022'de hazırlanan bilirkişi raporunda beyaz renkli otomobil sürücüsü asli, servis minibüsü sürücüsü ikinci derece asli kusurlu, motosiklet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Talep üzerine olay yerinde keşif sonrası bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Bu raporda da otomobil sürücüsünün yüzde 60, servis şoförünün yüzde 40, motosiklet sürücüsünün ise kusursuz olduğuna yer verdi.

Servis şoförü Orhan Polat'ın avukatı Esma Kahveci'nin itirazı üzerine dosya ve kazayla ilgili görüntüler İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Uzmanlar tarafından incelenen dosya ve görüntülerde asli kusurlunun Mustafa Yasin Kurtuluş'un olduğu belirtildi. Mahkemeye gönderilen raporda, "Mustafa Yasin Kurtuluş’un İdaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken olay mahalli öncesi yolun sağ banket kısmından hareketle dönel kavşak orta ada kesimine doğru sola yönelimle gelmekte olduğu sırada sol tarafından gelen trafiği kontrol altında bulundurmadığı, yolun sol kenarını takiben yanından otomobilin geçişi sırasında otomobille yaşadığı belli/belirsiz temas sonrası seyrini dengeli biçimde sürdüremediği ve yol zemini üzerine sağa doğru devrilmekle de sağ gerisinden gelen otobüsün çarpmasına maruz kaldığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli derecede kusurludur" denildi.