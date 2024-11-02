Erzurum'da refüje çarpan otomobil, hastane bahçesine düşüp alev aldı: 3 ölü (2)

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KALPRAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE 'ÖZEL HAREKAT'TAN AYRILDIErzurum'daki trafik kazasında 2 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren Muhammet Yıldırım'ın özel harekat polisi olduğu, kalbindeki rahatsızlık sebebiyle genel idare hizmetlerine alındığı öğrenildi.
KALPRAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE 'ÖZEL HAREKAT'TAN AYRILDI
Erzurum'daki trafik kazasında 2 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren Muhammet Yıldırım'ın özel harekat polisi olduğu, kalbindeki rahatsızlık sebebiyle genel idare hizmetlerine alındığı öğrenildi. Bu arada Yıldırım'ın ağustos ayında hayatını Gülşah Yıldırım ile birleştirdiği düğünün görüntüleri ortaya çıktı. Oltu merkezinde yapılan kır düğününe Muhammet Ayyıldız'ın da katıldığı belirlendi. Görüntülerde, kır düğününde gelini evinden meşalelerle alan Yıldırım'ın arkadaşı Ayyıldız'la halay çektiği anlar yer aldı.
Yarın, Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız'ın Oltu ilçesi kırsal Özdere Mahallesi'nde, Selim Kılıç'ın ise Erzurum Narmanlı Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
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