Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor'un eski futbolcuları 'vergi yüzsüzleri' listesinde

        ERZURUMSPORFK'da geçen sezonlarda futbol oynayan Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza'nın kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen listede yer aldıkları açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor'un eski futbolcuları 'vergi yüzsüzleri' listesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUMSPORFK'da geçen sezonlarda futbol oynayan Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza'nın kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen listede yer aldıkları açıklandı.

        TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'da geçen sezonlarda forma giyen Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza'nın vergi borçlarını ödemedikleri belirlendi. Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayınladığı ve kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen listede 5 futbolcunun ismi yer aldı. Buna göre yayınlanan ilanda; bir dosyaları bulunan Arvydas Novikovas'ın 308 bin 232 lira 63 kuruş, Mitchell Glenn Donald'ın 572 bin 670 lira 96 kuruş, iki ayrı dosyaları bulunan Jugurtha Hamroun'un 1 milyon 338 bin 219 lira 22 kuruş, Petrus Boumal Mayega'nın 1 milyon 401 bin 42 lira 17 kuruş, Arturo Rafael Mina Meza'nın 1 milyon 670 bin lira 95 kuruş vergi borcu bulunduğu açıklandı.

        YAKLAŞIK 5 MİLYON TL VERGİ BORCU

        Erzurumspor FK camiasının yakından tanıdığı ve alacakları nedeniyle takımı FIFA'ya şikayet ederek 3,5 dönem transfer yasağı getirilmesine neden olan futbolcuların yaklaşık 5 milyon lira vergi borçları olduğu tespit edildi. İlandan sonra herhangi bir yasal itirazın olmaması halinde, 1 aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacak ve mükelleflerin borçları hakkında yasal işlemler başlayabilecek. İsmi geçen futbolcular için icra işlemi uygulanacak. Türkiye'de üzerlerine kayıtlı mallar varsa el konulacak.

        İLANDA '1 AY SÜRE' UYARISI

        Kazım Karabekir Vergi Dairesi, vergi mükellefleri adına tanzim edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin posta ile yapılmasının ardından, adreslerinde bulunamayan bazı kişilere yönelik ilan yayınladı. Adı, soyadı (ünvanı) ile vergi ve ceza nevileri belirtilen ilanda vergi mükelleflerine ait vergi/ceza ihbarnamelerine de yer verildi. İlanda adı geçen mükelleflerin, bir ay içinde Kazımkarabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne şahsen veya bilvekale başvurmalarını, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde 213 sayılı Kanunun 106. maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanla; ilgili mükelleflerin belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yapmamaları durumunda, söz konusu tebliğlerin yasal olarak yapılmış kabul edileceğine dikkat çekildi. İlanda; 213 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesi gereğince, bu kişilere tebliğ yapılmış sayılacağını ve herhangi bir itiraz hakkı kalmayacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurumlu kadınlar, kentin edebiyat mirasını yöresel lezzetlerle harmanlaya...
        Erzurumlu kadınlar, kentin edebiyat mirasını yöresel lezzetlerle harmanlaya...
        Arkeolog Altunkaynak: Arazinin sadece üstüne sahipsiniz, altındaki tüm değe...
        Arkeolog Altunkaynak: Arazinin sadece üstüne sahipsiniz, altındaki tüm değe...
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da polisler üniversite öğrencilerini terör propagandasına karşı bil...
        Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin yeni hizmet binası açıldı
        Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin yeni hizmet binası açıldı
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da ilk organizasyon Kış Oyunlarıyla başlıyor
        "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da ilk organizasyon Kış Oyunlarıyla başlıyor
        Erzurum'da havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı
        Erzurum'da havalar soğuyunca arı kovanları brandayla kaplandı