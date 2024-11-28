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        Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri kışa hazır

        YOĞUN kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:07
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        Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri kışa hazır
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        YOĞUN kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekipleri hazırlıklarını tamamladı. 450 personel, 36 istasyonda 58 kara ambulansı, 5 adet 4 çeker paletli ambulans, 2 snowtrak ve 1 helikopter ambulansla vatandaşlara hizmet verilecek.

        Kar yağışıyla birlikte zorlu kış mevsiminin başladığı Erzurum'da 112 Acil Sağlık hizmetleri kış hazırlıklarını tamamladı. 2023 yılı içerisinde 71 bin 353 hastaya, 2024 yılı içerisinde ise 69 bin 450 hastaya hizmet verildiğini belirten Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Furkan Soner Taş, sağlık ekipleri, kırsalda meydana gelebilecek vakalara en geç 30 dakika, kent merkezindekilere ise 10 dakikada ulaştığın söyledi. Taş, "112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış şartlarında hızla ulaşmak için hazır. Doğu Anadolu'ya hizmet veren ambulans helikopteriyle hastaların yardımına yetişen Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri, 2'si snowtrack, 5'i paletli, 58 kara ambulans ve 1 helikopter ambulansla vakalara müdahale için teyakkuzda bekliyor. Dondurucu soğukların yaşandığı ve kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte görev yapan ekipler, hastaların yardımına yetişmek için zorlu hava koşullarında zamanla yarışıyor. Yıl içinde kalp krizi, trafik kazası ve solunum durması gibi durumların da olduğu binlerce vakaya karadan ve havadan müdahalede bulundu" diye konuştu.

        Başhekim Taş, çevre illere ambulans helikopter desteğinin de sunulduğunu ifade ederek 2023 yılı içerisinde 71 bin 353, 2024 yılı içerisinde 69 bin 450 hastaya hizmet verildiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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