Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Minibüs, karla kaplı şarampole devrildi; sıkışan şoför kurtarıldı

        ERZURUM'da karla kaplı şarampole devrilen minibüsün sıkışan şoförü Mehmet Türün (47), ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs, karla kaplı şarampole devrildi; sıkışan şoför kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da karla kaplı şarampole devrilen minibüsün sıkışan şoförü Mehmet Türün (47), ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Karayazı ilçesi Yücelik köyü mevkisinde meydana geldi. Karayazı ilçesinden Ağrı'ya giden 04 AAZ 480 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Mehmet Türün'ün (47) kontrolden çıkarak karla kaplı şarampole devrildi. Metrelerce kayıp, dereye 5 metre kalan duran minibüste Türün sıkıştı. İhbarla bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Şoför sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansa alınırken, bölgeye gelen Karayazı Kaymakamı Onur Titiz de çalışmaları izledi. Yaralı Tütün Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, minibüs kepçe ile bağlanarak bulunduğu noktadan çıkartıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Atletler, donduran soğukta yüzleri kırağı tutsa da antrenman hızlarını kesm...
        Atletler, donduran soğukta yüzleri kırağı tutsa da antrenman hızlarını kesm...
        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim e...
        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 390 internet adresine erişim e...
        'Sevdiklerim ve hayallerim Filistin'de kaldı'
        'Sevdiklerim ve hayallerim Filistin'de kaldı'
        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu
        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu
        'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla, yüzeyi buz tutan gölde slalom yapt...
        'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla, yüzeyi buz tutan gölde slalom yapt...
        Erzurum'da eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Erzurum'da eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı