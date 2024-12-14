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        Erdoğan: Esed, kuyruğunu kıstırıp, bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı (2)

        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Erzurum'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:40
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        Erdoğan: Esed, kuyruğunu kıstırıp, bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı (2)
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        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Erzurum’da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kentteki yatırımlarla ilgili brifing sundu, 53 sırt numaralı Erzurumspor forması hediye etti. Sekmen, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:

        “Sayın Cumhurbaşkanımıza hayata geçirdiğimiz projeler, devam eden çalışmalar ve gelecek hedeflerimizle ilgili kapsamlı bir brifing sunduk. Erzurum’umuzun kalkınması ve gelişimi için yürüttüğümüz yatırımlarımız hakkında detaylı bilgi paylaşarak, kadim şehrimize kazandırdığımız değerlerin istikrarla artacağına olan inancımızı bir kez daha ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın Erzurum’a ve Can Dadaşlara olan samimi ilgisi, şehrimize yönelik güzel dilekleri ve bizlere verdiği destek, çalışma azmimizi ve hizmet kararlılığımızı güçlendirdi. Her zaman olduğu gibi bu ziyaretinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, azmi ve vizyonu bizlere yol gösterdi. Kadim şehir Erzurum’umuz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimizin birlik ve beraberliğinin, ülkemizin aydınlık geleceğinin simgesi olmaya devam edecektir.”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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