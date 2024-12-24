Dağcılar buz tutan şelalelere tırmandı

ERZURUM'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde dağcılar Tunç Fındık ile Yıldırım Beyazıt Öztürk, buz tutan şelalelere tırmandı. İki dağcı, adrenalin tutkunlarını kente beklediklerini söyledi.

Bölgede buz tutan şelalelere ulaşmak için zaman zaman karla kaplı arazide yürüyen sporcular, 45 ve 60 metre arasında değişen buz sarkıtlarının yer aldığı 3 farklı rotada tırmanış yaptı. Bu yıl ilk kez düzenledikleri etkinlikte Uzundere ilçesinde 45 metre uzunluktaki Nadir Şelalesi ile 60 metre uzunluktaki Serdarlı Şelalesi'ne tırmanış yapan profesyonel Türk dağcı, dağ rehberi Tunç Fındık ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) antrenörü ve dağ rehberi Yıldırım Beyazıt Öztürk heyecan dolu anlar yaşadı. Bölgede bu tür buz tutan 30'ya yakın şelale bulunduğunu söyleyen Tunç Fındık, "Uzundere ve Tortum ilçesinde buz tutan şelalelere tırmanıyoruz. Bölgenin doğal güzelliklerini adeta tırmanarak keşfediyoruz" diye konuştu.