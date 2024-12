Erzurum'da tarihi Taşambarlar'da yangın (4)

'NEDENİNİBİLMİYORUZ, İÇERİDE SÖKÜM ÇALIŞMALARI VARDI'

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yangına ilişkin, "Yangın kontrol altına alındı, hamdolsun. Can kaybımız yok. Yaralama yok. Sadece çatıdaki polikarbonlar yandı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün itfaiye ekiplerimiz, kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri hepsi şu an burada yoğun bir çaba sarf ediyor. Nedenini sonra araştıracağız. Şu an nedenini bilmiyoruz. Restorasyonla ilgili içeride söküm çalışmalarımız vardı. Ama şu an yangının içeride herhangi bir olumsuzluğu yok. Yangın hiç içeriye girmedi. Sadece çatıda yangın meydana geldi" dedi.