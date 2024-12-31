Türk Kızılay'dan Osmanlı saraylarını süsleyen 'Bardız kilimi' için proje

TÜRK Kızılay Erzurum Şubesi, bir zamanlar Osmanlı saraylarını süsleyen Bardız kilimi dokumacılığını yeniden canlandırmak için proje hazırladı. Proje kapsamında 10 eve tezgah kuruldu. 3-4 metrekare ebatlarda dokunacak halılar karşılığında ev kadınlarına ödeme yapılacak. Dokunacak kilimlerin satışından elde edilecek gelir ihtiyaç sahiplerine yardımda kullanılacak.

Türk Kızılay Erzurum Şubesi, 'Şenlendirme Projesi' bir zamanlar saraylarda kullanılan Bardız kilimi dokumacılığını yeniden canlandırmak ve kadınlara destek olmak amacıyla 'Bardız kilimi dokuma' projesini hayata geçirdi. Türk Kızılay Erzurum Kadın Teşkilatı'nın gönüllüleri tarafından 'İplerle dile gelen duygular' sloganıyla uygulanan projede, Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Gaziler (Bardız) Mahallesi’nde 10 eve kurulan tezgahlarda Bardız kilimi dokunmaya başlandı. Yaz aylarında bağ bahçede çalışan kadınların gelir sağlayacağı projede dokunacak kilimler 3-4 metrekare ebatlarında olacak. Kuş, geyik, aslan, koçbaşı gibi figürlerin dokunduğu kilimler Kızılay Erzurum Şubesi tarafından satışa sunulacak. Elde edilen gelir Türk Kızılay Erzurum Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarda kullanılacak. Evde yaptıkları dokumalar karşılığında ise kadınlara asgari ücret kadar bir para ödenecek.

Türk Kızılay’ın her yıl uyguladığı 'Şenlendirme Projesi'ne Bardız kilimi dokumayla katıldıklarını belirten Erzurum Kadın Teşkilatı Başkanı Nesrin Yetişir, "Hem unutulmaya yüz tutan Bardız kilimini gün yüzüne çıkarmak hem de kadınlarımıza destek olmak istedik. Yazın çalışıp kışın evde oturan 10 kadın kurulan tezgahlarda dokumalara başladı. Bu çalışma sonunda kadınlarımıza bir asgari ücret miktarı kadar ödeme yapacağız. Bardız kilimlerini de satarak elde edilen gelir Türk Kızılay’ın yardımlarında kullanılacak" dedi.

Türk Kızılay Erzurum Başkanı Hüseyin Bozhalil, "Kadın teşkilatımız tarafından gönüllü olarak uygulanan proje 10 evde kurulan tezgahla uygulanıyor. Dokuma yapan kadınlarımıza bir ücret ödeyerek onları destekleyeceğiz. Aynı zamanda geleneksel bir dokumamızı hayata geçirmiş olacağız. Dokunan kilimlerin satışından elde edilecek geliri de ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak dağıtacağız" diye konuştu.

BARDIZ KİLİMİ Kilim, oda ve çadırların zeminine serilmek veya divan ve sedir örtüsü olarak kullanılmak üzere hazırlanan, genel olarak renkli ve desenli, tüysüz, ince dokumadır. Halılar gibi tezgahta dokunan kilimler, ev döşemelerinde olduğu gibi özel biçimler verilerek heybe, çuval ve namazlık olarak da kullanılmaktadır. Dokuma tekniği bakımından bu kilimler, Osmanlı saray kilimlerinin devamı niteliğindedir. Her iki grup kilimde de tapastrı tekniği uygulanmıştır.