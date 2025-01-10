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        Bu minibüste sosyal medya videoları izlemek yasak

        ERZURUM'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut (37), minibüsünde sosyal medyada video izleyip, müzik dinlemeyi yasakladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:30
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        Bu minibüste sosyal medya videoları izlemek yasak
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        ERZURUM'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut (37), minibüsünde sosyal medyada video izleyip, müzik dinlemeyi yasakladı. Aracın ön camına da yasak tabelası asan Yakut, "Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken dikkatimi dağıtıyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum" dedi.

        Erzurum merkez ve Palandöken ilçesi arasında minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut, aracında sosyal medya kullanımını yasakladı. Aracının ön camına 'Şoför yanında sosyal medya, TikTok videoları izlemek yasaktır' tabelası asan Yakut, yolcuları da bu konuda uyarıyor.

        Yolcuların sosyal medyadan video izlemesinin sürücülerin dikkatini dağıttığını söyleyen Yakut, "Yanımda oturan yolcu sosyal medyadan video açınca ses ve görüntü dikkatimi çekiyordu. Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken konsantrasyonumu bozuyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum" dedi.

        Sosyal medya yasağı konusunda yolcuların kendisine destek olduğunu ifade eden Rıdvan Yakut, "Kimse itiraz etmedi. Yazı da işime yaradı. Artık sürücü koltuğunun yanına oturanlar sosyal medya kullanmıyor. Araç içerisinde kullananlar da kulaklık takarak müzik dinleyip, görüntü izliyor" diye konuştu.

        Yakut'un sosyal medya yasağına destek veren sürücülerden Mehmet Emin Çakıroğlu, "Sosyal medya çok güzel ama araç içinde şoför yanına oturup yüksek sesle izlendiğinde konsantrasyonumuz bozuluyor" dedi.

        ÖRNEK OLDU

        Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, minibüs şoförü Yakut'un uygulamasının önemli ve manidar olduğunu belirtti. Telefonla sosyal medya uygulamasını kullananlar yüzünden zaman zaman yürümekte bile zorlanıldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

        "Erzurum'da sosyal medya uygulamasıyla ilgili karşılaştığımız bu uygulama çok önemli ve anlamlı. Son zamanlarda dünyada birçok ülkede TikTok kullanmanın zararları ve hatta yasaklanması söz konusu iken minibüs sürücüsü arkadaşımızın bu uygulaması örnek oldu. Çünkü toplu taşıma araçlarında yolcuların herhangi bir davranış ve ses çıkarması özellikle sürücülerin yanında oturanların yapacağı şey kazaya sebebiyet verebilir. Bu artık bir bağımlılık olarak karımıza çıkıyor. İnsanlarımız yolda yürürken bile telefonla sosyal medya kullandıkları için yürürken bile zorlanıyoruz. Sürücü arkadaşın bu tepkisini normal sembolik ve manidar olarak değerlendirmek gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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