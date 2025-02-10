Zorlu yürüyüşü halay çekip, kar topu oynayarak zevke dönüştürdüler

ERZURUM'un Oltu ilçesinde biri kadın, 17 kişilik doğasever grubu, 15 kilometrelik zorlu kış yürüyüşünü zaman zaman mola verip halay çekerek ya da kar topu oynayarak zevke dönüştürdü.

Oltu ilçesinde her hafta sonu doğa yürüyüşüne çıkan grup, dün yer yer bir metreyi bulan karda 15 kilometre yol katetti. Uzundere ilçesindeki Öşvank Kilisesi'nden başlatılan doğa yürüyüşü 15 kilometre uzaklıktaki Armutlu mezrasında son buldu. Biri kadın 17 kişilik ekip, zaman zaman karda bata çıka ilerlerken yorulduklarında mola verip söyledikleri türküler eşliğinde halay çekti. Enerji depolayan grup, kar topu oynayıp birbirini kara gömerek bu zorlu yürüyüşü eğlenceye çevirdi.

Oltu Yürüyüş Grubu'ndan Kerim Kaya, “Bugün Erzurum Yürüyüş Grubu ile Öşvank Kilisesi’nden başlattığımız yürüyüşümüze 15 kilometre uzaklıktaki Armutlu mezrasına tamamladık. Yürüyüş çok zordu ancak bunu halay ve kar topu savaşları ile keyifli ana çevirdik” diye konuştu.

Oltu Yürüyüş Grubundan Osman Kamacı ise "Zaman zaman kar yağışı ve güneşli havadaki yürüyüşle güzel bir etkinlik yaptık. Yorgunluğumuzu kar topu savaşı ve halaylarla attık. Doğada olmak çok güzel bir duygu. Her hafta sonu yürüyoruz. Bize eşlik etmek isteyenleri bekliyoruz" dedi.