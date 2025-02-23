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        Galatasaray-Fenerbahçe maçından önce aşıklar atıştı

        ERZURUM'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi öncesi halk ozanları İhsan Yavuzer ile Mevlüt Mertoğlu sazları ve türküleriyle atıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:10
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        Galatasaray-Fenerbahçe maçından önce aşıklar atıştı
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        ERZURUM’da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi öncesi halk ozanları İhsan Yavuzer ile Mevlüt Mertoğlu sazları ve türküleriyle atıştı.

        Kentte, soğuk kış gecelerinin geleneksel eğlencesi aşık atışması Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi'nde yapılıyor. Erzurum Kalesi yanındaki kıraathaneye gelen aşıklar, deyiş ve türküleriyle izleyenlere keyif veriyor. Akşam saatlerinde başlayıp, gece ilerleyen saatlere kadar sahne alan aşık İhsan Yavuzer ile Mevlüt Mertoğlu, bu kez deyişlerinin konusunu spordan seçti. Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi atışan Yavuzer ve Mertoğlu, tuttukları takımların galip geleceğini saz ve sözleriyle dinleyenlere aktardı. İki ezeli rakibin zorlu mücadelesi öncesi kıraathane sahnesinde atışan aşıkların söyledikleri sözler izleyenlerin ilgisini çekti.

        Sıcak bir ortamda sahne alan Yavuzer ve Mertoğlu'nun derbiyle ilgili atışmada söyledikleri türkünün mısraları şöyle:

        İhsan Yavuzer: Size söyleyeyim arkadaş / Galatasaray bir başkadır / Sanki arkadaşa vurdum bir taş / Galatasaray bir başkadır.

        Mevlüt Mertoğlu: Duymadın mı sen adını / Fenerbahçe bir başkadır / Tutanlar bilir halini / Fenerbahçe bir başkadır.

        İhsan Yavuzer: Haktan kesilmez gümandır / Göğsünde gerçek imandır / Sorarsanız bir aslandır / Galatasaray bir başkadır.

        Mevlüt Mertoğlu: Zannetme bu dünya döner / Maç yaparsak Fener yener / Aslanlığınız o gün söner / Fenerbahçe bir başkadır.

        İhsan Yavuzer: Yavuzer bak söylüyor / Biraz sonra bak sinecek / Fenerbahçe'yi yenecek / Galatasaray bir başkadır.

        Mevlüt Mertoğlu: Sanki Mertoğlu dememiş / Sana bugün meydan geniş / Her zaman bak Fener yenmiş / Fenerbahçe bir başkadır.

        Galeri
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        Galeri
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