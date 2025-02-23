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        Erzurumspor FK - Iğdır FK: 0-0

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Arda Kardeşler, Serdar Osman Akarsu, Hasan ErdoğanERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:55
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        Erzurumspor FK - Iğdır FK: 0-0
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        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Arda Kardeşler, Serdar Osman Akarsu, Hasan Erdoğan

        ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 75 Gökhan Akkan), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Azubuike, Mehmet Taş, Roshi (Dk. 81 Salih), Mamba (Dk 81 Koray), Teklic (Dk 89 Furkan Özhan), Eren Tozlu.

        IĞDIR FK: Bahadır- Alim Öztürk, Antoine Conte, Gökçan Kaya, Ali Yaşar, Mert Çölkeçen, Valentın Eysserıc (Dk 90x1 İbrahim Akdağ), Ahmet Emin Engin, (Dk. 65.Muammer Sarıkaya) Daniel Avramovski (Dk. 64 Thuram), Aly Malle (Dk. 75 Regattin), Gıannı Salvatore P. Bruno (Dk.90+1 Semih Akyıldız)

        SARI KART: Azubuike (Erzurumspor FK), Valentın Eysserıc, (Iğdır FK)

        1'İNCİ Lig'in 26'ıncı hafta maçında Erzurumspor FK evinde Iğdır FK ile 0-0 berabere kalarak ikincilik şansını kaybetti.

        14’ncü dakikada ev sahibi Erzurumspor FK gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Tekliç’in kullandığı köşe vuruşunda top kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır’ı geçti. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Mustafa Akbaş topu boş ağlara bırakamadı ve top oyun alanın dışına çıktı.

        33’üncü dakikada konuk ekip Iğdır FK serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Valentin Eysseric’in vuruşu üst direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

        İlk yarısı oldukça sönük geçen maçın ikinci yarısında ilk tehlikeli atak 57’inci dakikada geldi. Bu dakika içinde Tekliç’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Eren Tozlu kafayı vurdu, kaleci Bahadır sağına uzandı ve topu yakaladı.

        Erzurumspor FK’da Tekliç’in kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde topa yükselen Eren kafa ile vurdu, top kaleci Bahadır’da kaldı.

        Maç başladığı gibi 0-0 son erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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