Erzurumspor FK - Iğdır FK: 0-0

İlk yarısı oldukça sönük geçen maçın ikinci yarısında ilk tehlikeli atak 57’inci dakikada geldi. Bu dakika içinde Tekliç’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Eren Tozlu kafayı vurdu, kaleci Bahadır sağına uzandı ve topu yakaladı.

14’ncü dakikada ev sahibi Erzurumspor FK gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Tekliç’in kullandığı köşe vuruşunda top kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır’ı geçti. Arka direkte boş pozisyonda bulunan Mustafa Akbaş topu boş ağlara bırakamadı ve top oyun alanın dışına çıktı.

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