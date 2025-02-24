Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un 2 ilçesi eksi 32,6 dereceyi gördü; Aras Nehri buzla kaplandı

        DOĞU Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili olurken, Erzurum'un Horasan ile Tekman ilçeleri, eski 32,6 derece ile bölgenin en soğuk yerleşim yerleri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un 2 ilçesi eksi 32,6 dereceyi gördü; Aras Nehri buzla kaplandı
        ABONE OL

        DOĞU Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili olurken, Erzurum'un Horasan ile Tekman ilçeleri, eski 32,6 derece ile bölgenin en soğuk yerleşim yerleri oldu. Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Meteoroloji verilerine göre; bölgenin en soğuk yerleşim birimleri, eksi 32,6 derece ile Erzurum'un 1650 rakımdaki Horasan ve 1800 rakımlı Tekman ilçesi oldu. Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Horasan ve Tekman'ı eksi 30,4 dereceyle Aziziye ilçesi takip etti. Termometrelerin eski 22,8 dereceyi gösterdiği Yakutiye ilçesinde de otobüs duraklarının camları buz tuttu. Lalapaşa Camisi önündeki şadırvan tamamen buzla kaplanırken, esnaf kuşlar için kaldırımlara yem attı. Soğuk havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar, kendilerini atkı ve bereler ile korumaya çalıştı.

        'SANKİ YÜZ FELCİ YAŞIYORUZ'

        Bursa'dan gezmek için Erzurum'a geldiğini söyleyen Sultan Özsezen (65), "Bursa'mız daha sıcak. Burası, o kadar soğuk o kadar soğuk. Yalnız bu güzellik karşısında bizler de alışıyoruz. Şu dönem soğuklara alıştık galiba. Gerçekten çok soğuk. Allah selamet versin burada yaşayanlara" diye konuştu. Erzurum'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden İsmail Sarıdemir, "Soğuk sebebiyle sanki yüz felci yaşıyoruz" dedi.

        BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

        Meteoroloji verilerine göre; bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

        "*Ağrı merkez 25,7, Diyadin -23,9, Doğubayazıt -21,3, Ağrı -21,8, Hamur -26,4, Patnos -24,4, Taşlıçay -28,2, Tutak -27,5.

        *Ardahan merkez-19.7, Damal -22,4, Göle -28,9, Hanak -20,9, Posof -11,9, Çıldır -21,6

        *Erzincan merkez -14.1, İliç -12,6, Kemah -17,6, Kemaliye -9,2, Otlukbeli -24,4, Refahiye -23,6, Tercan -24,4, Çayırlı -27,9, Üzümlü -16

        *Erzurum Aziziye -30,4, Aşkale -27,1, Horasan -32,6, Hınıs -17,1, İspir -14, Karayazı -23,8, Karaçoban -29,9, Köprüköy -23,5, Narman -19,5, Oltu -14,3, Olur -13,8, Pazaryolu -18,1, Tekman -24,6, Tekman -32,6, Tortum -19, Uzundere -12,4, Yakutiye -22,8, Çat -29,2, Şenkaya -21,6.

        *Iğdır merkez -8, Aralık -8,8, Karakoyunlu -7,8, Tuzluca -12

        *Kars merkez -21.4, Akyaka -18,2, Arpaçay -19,1, Digor -16, Kağızman -13,6, Sarıkamış -23,7, Selim -21, Susuz -17,6

        *Muş merkez -16.1, Bulanık -25,7, Hasköy -23,9, Korkut -19,8, Malazgirt -27,2, Varto -22,8."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de...
        Dondurucu soğuk Erzurum, Ağrı, Ardahan ile Kars'ta yaşamı zorlaştırıyor
        Dondurucu soğuk Erzurum, Ağrı, Ardahan ile Kars'ta yaşamı zorlaştırıyor
        Erzurumspor FK-Iğdır FK maçının ardından
        Erzurumspor FK-Iğdır FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurumspor FK - Iğdır FK: 0-0
        Erzurumspor FK - Iğdır FK: 0-0
        Erzurum'da "Kış Bilim Festivali" teknoloji atölye etkinlikleriyle başladı
        Erzurum'da "Kış Bilim Festivali" teknoloji atölye etkinlikleriyle başladı