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        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım

        ERZURUM'da yaşanan 2 farklı çığ düşmesi olayında yaşamını yitiren iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa (40) ile Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan'ın (16) ailelerine AFAD para yardımı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:30
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        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım
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        ERZURUM'da yaşanan 2 farklı çığ düşmesi olayında yaşamını yitiren iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa (40) ile Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan'ın (16) ailelerine AFAD para yardımı yaptı.

        Aziziye ilçesine bağlı Başkurtdere Mahallesi'nde yoğun kar ve tipinin etkili olduğu 7 Şubat 2024’te çığ düştü. Karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa çığ altında kaldı. Kar yığınının altından çıkarılan Muhammet Yusuf Bucuğa, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bucuğa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        21 Aralık 2024'te ise Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde Türkiye Judo Milli Takımı sporcularının üzerine çığ düştü. Kar altında kalan sporculardan Emre Yazgan, yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Vali Yardımcısı, Palandöken İlçe Kaymakamı, AFAD İl Müdürü ile Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde oturan 3 çocuk babası Muhammet Yusuf Bucuğa'nın ailesini ziyaret etti.

        Bucuğa'nın babası, kayınpederi ve eşi ile görüşen Vali Mustafa Çiftçi, "AFAD Başkanlığı çığda yaşamını yitiren rahmetli için 100 bin lira gönderdi. Para bu hafta müdürlüğümüzün hesabına intikal etti. Biz de sizin hesabınıza yatırdık. Hem onun dekontunu sizlere teslim etmek hem de yeniden ziyaret edip bir isteğiniz, arzunuz var mı diye sormak istedik" diye konuştu.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Emre Yazgan'ın ailesine ise nakdi yardımı ilçe kaymakamının teslim edeceği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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