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        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü mesajını görünce sevindi

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen odası toplantısında 2 yıllık matematik öğretmeni Esra Karaca'ya (26) doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:30
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        Bakan Tekin'in 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, doğum günü mesajını görünce sevindi
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen odası toplantısında 2 yıllık matematik öğretmeni Esra Karaca'ya (26) doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Tekin, 'sarı zarf' uzattığı Karaca'yı "Söz ver ağlamayacağına" diye uyardı. "Ağlamayacağım' diyerek açtığı zarftan çıkan doğum günü kutlama mesajını gören Esra Karaca, Bakan Tekin'e teşekkür etti. Bakan Tekin, Karaca'ya ayrıca çiçek ve hediye verdi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'a geldi. Havalimanında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Bakan Tekin, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Altunbulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, okul idaresi ve öğretmenlerle toplantı yaptı. Toplantı sırasında Bakan Tekin, matematik öğretmeni Esra Karaca'ya sarı bir zarf uzattı. Bakan Tekin, 2 yıllık matematik öğretmeni olan Karaca’yı "Söz ver ağlamayacağına" diye uyardı. "Ağlamayacağım" diyerek sarı zarfı açan Karaca, Bakan Tekin'in kendisinin doğum gününü kutlayan kartını gördü. Karaca’nın okuduğu doğum kartı mesajında "Kıymetli öğretmenim Esra Karaca, öğretmenlik bilgi aktarmak değildir sadece. Bir duruş, bir direniştir. Öğrencilerimizi yetiştirmek kadim Türk tarihinin inşasında üstlendiğiniz rol, memleketimiz için kutsaldır. Siz her gün bu duruş ve mesuliyetle yaş alıyorsunuz. Her yaşınız her gününüz bizim için, ülkemiz için çok değerli, doğum gününüz kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Bakan Tekin, "Başta bayağı bir korktun" diyerek 26’ncı yaşını kutladığı Esra Karaca'ya çiçek ve hediye verdi.

        Bakan Tekin'in sarı zarf uzatmasıyla önce tedirgin olduğunu ifade eden Esra Karaca, "Sarı zarf bizim için güzel bir şey değil. Ama şu an çok mutluyum" dedi.

        KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUĞU ZİYARET ETTİ

        Okul ziyareti sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne giden Bakan Tekin, 11 Mart günü Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi'nde başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Murat Tutar'ı (10) ziyaret etti. Yoğun bakım servisinden normal odaya çıkarılarak tedavisi devam eden Murat Tutar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Tekin, Galatasaraylı olduğunu öğrendiği Murat Tuutar ile futbol sohbeti yaptı. Tutar'ı Beşiktaşlı olmaya davet eden Bakan Tekin, çeşitli vaatlerde de bulundu. Bakan Tekin, Galatasaray'ı bırakmayacağını ifade eden Murat Tutar ile derbi maç için iddiaya girdi. Tekin, "Hafta sonu Beşiktaş- Galatasaray maçı var. Beşiktaş yenerse sen Beşiktaşlı, Galatasaray yenerse ben Galatasaraylı olacağım. Beraberlik halinde herkes kendi takımında kalacak" dedi. Bakan Tekin’in bu ifadesi üzerine Murat Tutar, iddia için söz verdi. Bakan Tekin, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör'den Murat Tutar'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Bakan Yusuf Tekin, hastanede süt çocuğu servisi, çocuk yan dalları servisi ile plastik cerrahi servislerini gezerek çocuklara hediyeler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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