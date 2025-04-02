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        Erzurum'da işçileri taşıyan servis, toprak yığınına çarptı; 1 ölü, 11 yaralı

        ERZURUM'unOltu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün toprak yığınına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:05
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        Erzurum'da işçileri taşıyan servis, toprak yığınına çarptı; 1 ölü, 11 yaralı
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        ERZURUM'unOltu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün toprak yığınına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Erzurum'un Oltu ilçesi Başbağlar köyü mevkisinde meydana geldi. Oltu'daki bir çuval fabrikasında çalışan işçileri taşıyan M.Ş. idaresindeki 41 ASH 335 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Doğan Özkan olay yerinde hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılardan Elif Kızıler'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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