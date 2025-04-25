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        Erzurum'da dere taştı; geçen sene yapılan koruma çalışmaları zarar gördü

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde sağanak sonrası Dümbüllü Deresi taştı, yollar tahrip oldu, geçen sene yapılan taşkın koruma çalışmaları da zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:16
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        Erzurum'da dere taştı; geçen sene yapılan koruma çalışmaları zarar gördü
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        ERZURUM'un Oltu ilçesinde sağanak sonrası Dümbüllü Deresi taştı, yollar tahrip oldu, geçen sene yapılan taşkın koruma çalışmaları da zarar gördü.

        Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Dümbüllü Deresi taştı. Taşkınla birlikte 2024 Temmuz ayında meydana gelen ve köprülerin yıkıldığı sel felaketinden sonra DSİ ve Oltu Belediyesi tarafından yapılan taşkın koruma çalışmaları da zarar gördü. Dere güzergahındaki yollar tahrip olurken, Dümbüllü Deresi'nin geçtiği Çatak, Çayüstü, Nüğürcük ve Merakom mahallelerinde yaşayanlar taşkın nedeniyle tedirgin oldu.

        'GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASINI BEKLİYORUZ'

        Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, "Dün akşam saatlerinde köyümüzde taşkın yaşandı. Geçtiğimiz yaz yaşanan sel sonrası DSİ tarafından dere içinde tahkimat yapılmıştı. Ancak dün yaşanan taşkın sonrası oluşan sel suları, bu çalışmaları tamamen götürdü. Yollarımız tahrip oldu. Oltu Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk. Üst mahallemizde karlar henüz erimedi. Önümüzdeki süreçte aynı tehlike ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir an önce gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz" dedi.

        'TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR'

        Bölgede yaşanan taşkın sonrası incelemede bulunan Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinden sonra dere ıslahı kapsamında taş tahkimatı yapılmıştı. Ancak üst bölgelerden gelen yağmur ve kar sularının birikmesiyle su seviyesi ciddi şekilde arttı. Tehlike hala devam ediyor. DSİ Bölge Müdürlüğüyle görüştük, en kısa sürede buraya iş makineleri gönderilecek ve zarar gören bölgelerde yeniden çalışma yapılacak. Ayrıca bu derenin kalıcı çözüm için ıslah projesi yakında başlayacak. Mahallelerimiz bu tür sıkıntılardan kurtulacak" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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