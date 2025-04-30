Emzik, biberon ve çıngıraklarla Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çektiler

ERZURUM'da akademisyenler ile üniversite öğrencileri, hazırladıkları 100'den fazla eserle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Emzik, biberon ve çıngırak ile oluşturulan eserlerde, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekildi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 'Gazze-Bir Soykırımın Anatomisi' konulu sergi ve performans etkinliği düzenlendi. Resimden grafiğe, tiyatrodan seramiğe, heykelden fotoğrafa farklı sanat dallarındaki 100'den fazla eser, okul koridorlarında sergilendi. Öğrenciler ve akademisyenlere tarafından hazırlanan eserlerde, Gazze'deki katliam ile öldürülen çocuklar yer aldı. Emzik, biberon ve çıngırak ile oluşturulan eserlerde, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekildi.

'MASUMİYETE YAPILAN SALDIRI'

'Sarsılmaz Çığlık' ismini verdiği eserinde bebeklere yönelik zulmü yansıtmak istediğini anlatan Grafik Sanatlar Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sultan Örs, "Bebeklere olan zulmü katliamı yansıtmak istedim. Çocuğu temsilen oyuncak olan çıngırağı ele aldım. Çocuklara olan katliam ve zulmü ele alarak böyle bir çalışa yaptım" dedi.

Aynı bölümden son sınıf öğrencisi Esra Ülkü Doğan ise "Çünkü Gazze'de en acımasız saldırı onlara. Onun için daha çok bebeklerin ölümünü ele almak istedim. Yapılan saldırıyı bombayla anlattım ve bebekleri ele aldığı için emzikle birleştirdim. Masumiyete yapılan saldırı bence kabul edilmemeli. Sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmalıyız" diye konuştu.