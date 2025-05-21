Akülü araçlarla çocuklara trafik eğitimi

ERZURUM'da devlet koruması altındaki çocuklara trafik eğitimi verildi. Trafik polislerinin çizgi film ve çeşitli materyaller kullanarak verdiği eğitim sonrası, akülü araçlara bindirilen çocuklara kurallar uygulamalı olarak öğretildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Trafik Eğitim Parkı'nda koruma altındaki çocuklara yönelik düzenlenen eğitime, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, trafik polisleri ve görevliler katıldı. Eğitim sınıfında akülü araçlara bindirilen çocuklara öncelikle emniyet kemeri takma konusunda bilgi verildi. Video gösterimi ve çeşitli materyallerle işlenen eğitimin ardından parkura çıkarılan çocuklar, akülü araçlarla derse devam etti. Eğitimcilerin yanına oturan çocuklara bu kez trafik parkındaki parkurda trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, bina, okul ve hastane gibi çeşitli yapıların da yer aldığı parkta, polis ekipleri tarafından çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları bilgileri verildi. Akülü araçlara binen çocuklar, büyük sevinç yaşadı.