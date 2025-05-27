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        Adli vakalarda görev alan bilirkişiler, sorunlarını anlattı

        ERZURUM'da düzenlenen 'Yargılamanın Üç Sacayağı Bağlamında Bilirkişilik Kurumu' paneline katılan avukat ve bilirkişiler, uygulamada karşılaşılan sorunları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:35
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        Adli vakalarda görev alan bilirkişiler, sorunlarını anlattı
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        ERZURUM'da düzenlenen 'Yargılamanın Üç Sacayağı Bağlamında Bilirkişilik Kurumu' paneline katılan avukat ve bilirkişiler, uygulamada karşılaşılan sorunları anlattı. Başta Erzurum olmak üzere 8 ilden gelen bilirkişiler, dosyaların tahsisi, ücret yetersizliği ve gelen baskılardan şikayetçi oldu. Avukatlar ise bilirkişilerin dosyalarla ilgili asli ve tali kusur belirtmelerinin yanlış olduğunu dile getirdi.

        Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) ve Erzurum Barosu iş birliğiyle 'Yargılamanın Üç Sacayağı Bağlamında Bilirkişilik Kurumu' konulu panel düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon’daki panele, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel, Erzurum Baro Başkanı Avukat Mesut Öner, akademisyenler, avukatlar ve 8 ilden bilirkişiler katıldı.

        ‘KONULAR İHTİSAS SAHİBİ KİŞİLERE VERİLMELİ’

        Adalete giden yolda önemli bir konunun ele alındığını belirten Erzurum Baro Başkanı Avukat Mesut Öner, "Adalet kısa zamanda doğru yol ve metotlarla sonuca ulaşmaktır. Bilirkişilik müessesesi iddia, savunma ve yargılama hakimlerin vermiş olduğu kararlar neticesinde oluşan bir süreci ihtiva etmektedir. Bu adalete giden yolda bilirkişilik müessese hem hukuk mahkemelerinin etkin yargısal süreçlerin neticelenmesi bakımından önem arz etmekte hem de verilen kararların sağlam temellere oturtulması bakımından da büyük önem arz etmektedir. O yüzden hukuk usulünün geliştirilmesi noktasında ele alınması gereken konulardan birisi de bilirkişilik müessesedir. Konuyu doğru ihtisas sahibi olan kişiye verilmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bilirkişilerin performans değerlendirmesinin özellikle UYAP sisteminde açılması ve ona ilişkin alt yapının olduğunu biliyoruz. Bilirkişilerin bu değerlendirme neticesinde bir performans puanı oluşturularak görevlendirmenin buna göre yapılması gerektiğinin yararlı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

        ‘SAVCILAR ASLI VE TALİ KUSUR ORANI İSTİYOR’

        Bilirkişilerin başta ücret olmak üzere görev almada yaşadıkları sıkıntılar ve koruma taleplerini dile getirdikleri panelde söz alan avukatlar, bilirkişilerin olaylarla ilgili asli, tali kusurlu belirtmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Panele bilirkişi konuşmacı olarak katılan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Öz, mahkeme ve savcıların asli ve tali kusur istediklerini bildirdi. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği olarak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgede raporlar düzenlediklerini ifade eden Doç. Dr. Ali Öz, şunları söyledi:

        "Çok ciddi kapsamlı raporlar istiyorlar bizden. Binanın yapım aşamasından tamamlanıncaya kadar, ruhsat aşamasından zemin durumundan binaların projeleri yönetmeliğe uygun mu, yönetmelikteki kusur durumu tespiti isteniyor. Savcılarımız bizden asli ve tali kusur şeklinde bildirmemizi istiyor. Bilirkişi rehber ilke ve standartlarında 'bilirkişiler asli ve tali kusur veremez. Kusur oran yüzdesi belirtemez' şeklinde bir madde söz konusu. Fakat biz savcılarımızla defalarca görüşmemize rağmen 'Biz bu kadar kapsamlı dosyalarda kusurları nasıl tespit edelim?' şeklinde bize geri dönüşte bulunuyorlar. Biz mecburen binaların yıkılmasında sorumluların asli ve tali olduklarını yazmak durumunda kalıyoruz. Ben aslında iş güvenliği uzmanıyım. Mahkemeler, iş kazası raporlarında da kusur oranlarının belirtilmesini istiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sahada görülen böyle bir problem var."

        ADİL VE DOĞRU KARARLAR ALINMASINA YARDIMCI OLABİLMEK

        Mahkemelerden adil ve doğru kararların çıkmasına yardımcı olabilmek için Erzurum Barosu ve ATASEM'le ‘Yargılamanın Üç Sacayağı Bağlamında Bilirkişilik Kurumu' panelini düzenlediklerini belirten Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel, "Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu olarak 8 ile bakmaktayız. Bilirkişilerin şikayetlerini panellerle yüz yüze dinlemek istiyoruz ki sorunlarına bir çözüm bulalım. İkincisini düzenlediğimiz panelde konunun tarafları sorun ve dileklerini dile getirdi. Bilirkişilerin mahkeme kalem personeliyle çok fazla iletişimde olmalarından kaynaklı sorunlar iletildi. Bilirkişiler ücret takdiri noktasında biraz muzdaripler. Ayrıca dosyalarda kendilerine yönelik baskılardan da şikayetçiler. Biz kendilerini dinledik. Sorunlarını not aldık. Çözebildiğimiz noktalarda Bölge Kurulu olarak biz çözmeye çalışacağız. Bizim çözemediğimiz noktalarda Bilirkişilik Daire Başkanlığımıza ileteceğiz. Daire başkanlığımız bu noktada bizlere çok fazla yardımcı oluyor. Ayrıca Bakanlığımızın bilirkişilerin güçlendirilmesi motivasyonlarının artırılması noktasında çalışmalar da yapıyor" diye konuştu.

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