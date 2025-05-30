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        Erzurum'da heyelanlı bölgede yapılaşmaya izin verilmeyecek

        ERZURUM İl Afet ve Acil Durum Komisyon Kurulu, Uzundere ilçesinde yaşanan heyelan sonrası bir dizi kararlar aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:45
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        Erzurum'da heyelanlı bölgede yapılaşmaya izin verilmeyecek
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        ERZURUM İl Afet ve Acil Durum Komisyon Kurulu, Uzundere ilçesinde yaşanan heyelan sonrası bir dizi kararlar aldı. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan kurulda, jeoloji mühendislerinin her gün hareketliliği takip edeceği belirtilerek, bölgede yapılaşmaya izin verilmemesi, heyelanı tetikleyici sulama yöntemlerinden kaçınılması ve DSİ tarafından büyük taş kütleleriyle set yapılması kararı alındı.

        Erzurum'a 111 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 25 Mayıs sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Mahalle yollarında yer yer 1- 2 metrelik çökmelere neden olan heyelan nedeniyle 3 evde ağır, 35 evde hafif ve orta dereceli hasar oluştu. Bahçe ve sera alanlarında da toprak kaymasıyla zarar meydana geldi. Yaralanma ya da can kaybına yol açmayan heyelan sonrası 38 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Çökmeler yaşanan mahalle yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım eski Çağlayan Mahallesi yolundan sağlandı.

        İL AFET VE ACİL DURUM KOMİSYONU TOPLANDI

        Çağlayan Mahallesi'nde yaşanan heyelanla ilgili çalışmaları gözden geçirmek üzere İl Afet ve Acil Durum Komisyon Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü jeoloji mühendisleri tarafından her gün heyelan bölgesinde hareketliliğin olup olmadığı konusunda ölçüm yapılması kararı alınan kurulda, boşaltılan 38 konutun bir süre daha kullanılamayacağı bildirildi.

        MADDE MADDE KURUL KARARLARI

        Kurulda alınan kararlar şöyle:

        "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Uzundere Kaymakamlığı tarafından ağır hasarlı olup girilemeyen konutların yerine uygun alanda konteyner kurulması, AFAD Başkanlığı tarafından bölgede yapılan inceleme sonucuna göre risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, Uzundere Kaymakamlığınca tahliye kararı verilen 38 konutun bir süre daha kullanılmamasına yönelik tedbirlerin alınması, Uzundere Belediyesi tarafından heyelanlı bölgede yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi, heyelan bölgesindeki riskli alanlara ilgili kuruluşlara elektrik ve su verilmemesi, Heyelan riskli alan dışındaki bölgeler ile ilgili olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olmak şartıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından enerji verilmesi, Seralara ve ekili alanlara sulama yapılırken heyelanı tetikleyici sulama yöntemlerinden kaçınılması ve vatandaşların bu konuda ilgili birimlerce uyarılması, İl Afet ve Acil Müdürlüğü koordinesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber hasar tespitlerinin yapılarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edilmesi, Tortum Çayı'ndaki mevcut su debisinin çok yüksek değerde olması ve heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle bu bölgede çalışma yapılamayacağı, Palyetif çözüm olarak ise can ve mal emniyeti sağlandıktan sonra DSİ tarafından topuk kısmına büyük taş kütleleri ile set yapılması, Dere yatağında herhangi bir kalıcı tedbirin yapılabilmesi için öncelikli olarak heyelan önleme projesinin AFAD tarafından yapılması, Tortum Çayı'nda kurak periyot olan ağustos ayı içerisinde çalışma alanının kuruya alınması ve heyelan hareketinin durması akabinde Tortum Şelalesi'nin mansabına yaklaşık 100 metrelik mesafede palyetif çözümler getirilmesi, Şelalenin sol sahilinde hareketlilik olması sebebiyle sağ sahil topuğunda yapılacak palyetif çözümlerin sol sahili de etkileyebileceği dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmaların heyelan hareketinin tamamlanması, ilgili harita çalışmalarının yapılması ve kesitlerin oluşturulması akabinde yapılması kararları alınmıştır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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