Erzurum'da heyelanlı bölgede yapılaşmaya izin verilmeyecek

ERZURUM İl Afet ve Acil Durum Komisyon Kurulu, Uzundere ilçesinde yaşanan heyelan sonrası bir dizi kararlar aldı. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan kurulda, jeoloji mühendislerinin her gün hareketliliği takip edeceği belirtilerek, bölgede yapılaşmaya izin verilmemesi, heyelanı tetikleyici sulama yöntemlerinden kaçınılması ve DSİ tarafından büyük taş kütleleriyle set yapılması kararı alındı.

Erzurum'a 111 kilometre uzaklıktaki Uzundere ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 25 Mayıs sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Mahalle yollarında yer yer 1- 2 metrelik çökmelere neden olan heyelan nedeniyle 3 evde ağır, 35 evde hafif ve orta dereceli hasar oluştu. Bahçe ve sera alanlarında da toprak kaymasıyla zarar meydana geldi. Yaralanma ya da can kaybına yol açmayan heyelan sonrası 38 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Çökmeler yaşanan mahalle yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım eski Çağlayan Mahallesi yolundan sağlandı.

İL AFET VE ACİL DURUM KOMİSYONU TOPLANDI

Çağlayan Mahallesi'nde yaşanan heyelanla ilgili çalışmaları gözden geçirmek üzere İl Afet ve Acil Durum Komisyon Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü jeoloji mühendisleri tarafından her gün heyelan bölgesinde hareketliliğin olup olmadığı konusunda ölçüm yapılması kararı alınan kurulda, boşaltılan 38 konutun bir süre daha kullanılamayacağı bildirildi.