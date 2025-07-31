Kerem ile Aslı aşkı ile hikayeciliği yeniden canlandırdılar

TÜRKİYEDil ve Edebiyat Derneği (TDED) Şubesi, Erzurum'da unutulan 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile yeniden canlandırdı. Meddah ve tiyatro eğitimi alan edebiyat öğretmeni Selim Adım, Kerem ile Aslı hikayesini düzenlenen etkinliklerde anlatıyor. Hikayede geçen türküleri de sanatçı Metin Kara seslendiriyor. TDED Şube Başkanı Murat Ertaş, "Erzurum'un tarihinde, kültüründe hekatcılık (hikaye anlatıcılığı) önemli yer tutar. Hikaye, şiir formu karışık olarak anlatılar. Bu sanat unutulmuştu" dedi.

Ekonomik İşbirliği Topluluğu (EIT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi nedeniyle TDED Şubesi, 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile yeniden canlandırdı. İsfahan Beyi'nin oğlu Kerem ile hazinedarı Ermeni keşişin kızı Aslı'nın aşkını anlatan hikayenin Erzurum'da geçen bölümü meddah ve tiyatro eğitimi alan edebiyat öğretmeni Selim Adım tarafından anlatılıyor. İsfahan'dan Tebriz, Gence, Şuşa, Tiflis'e, Ahıska, Van, Erzurum, Ankara, Konya'dan sonra Halep'te biten yolculuğun Erzurum'da geçen günlerini içeren bölümünü Selim Adım anlatırken, türkülerini ses sanatçısı Fatih Kara seslendiriyor.