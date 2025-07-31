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        Kerem ile Aslı aşkı ile hikayeciliği yeniden canlandırdılar

        TÜRKİYEDil ve Edebiyat Derneği (TDED) Şubesi, Erzurum'da unutulan 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile yeniden canlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:10
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        Kerem ile Aslı aşkı ile hikayeciliği yeniden canlandırdılar
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        TÜRKİYEDil ve Edebiyat Derneği (TDED) Şubesi, Erzurum'da unutulan 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile yeniden canlandırdı. Meddah ve tiyatro eğitimi alan edebiyat öğretmeni Selim Adım, Kerem ile Aslı hikayesini düzenlenen etkinliklerde anlatıyor. Hikayede geçen türküleri de sanatçı Metin Kara seslendiriyor. TDED Şube Başkanı Murat Ertaş, "Erzurum'un tarihinde, kültüründe hekatcılık (hikaye anlatıcılığı) önemli yer tutar. Hikaye, şiir formu karışık olarak anlatılar. Bu sanat unutulmuştu" dedi.

        Ekonomik İşbirliği Topluluğu (EIT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi nedeniyle TDED Şubesi, 'hekatcılık' geleneğini 'Kerem ile Aslı' hikayesi ile yeniden canlandırdı. İsfahan Beyi'nin oğlu Kerem ile hazinedarı Ermeni keşişin kızı Aslı'nın aşkını anlatan hikayenin Erzurum'da geçen bölümü meddah ve tiyatro eğitimi alan edebiyat öğretmeni Selim Adım tarafından anlatılıyor. İsfahan'dan Tebriz, Gence, Şuşa, Tiflis'e, Ahıska, Van, Erzurum, Ankara, Konya'dan sonra Halep'te biten yolculuğun Erzurum'da geçen günlerini içeren bölümünü Selim Adım anlatırken, türkülerini ses sanatçısı Fatih Kara seslendiriyor.

        'YENİ NESİLLERE TANITACAĞIZ'

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen projeye ilişkin TDED Şube Başkanı Murat Ertaş, "Erzurum'un tarihinde, kültüründe hekatcılık (hikaye anlatıcılığı) önemli yer tutar. Hikaye, şiir formu karışık olarak anlatılar. Bu sanat unutulmuştu. En son Behçet amca dediğimiz hekatcı Behçet Mahir, yaklaşık 50 yıl önce hikaye anlatırdı. O rahmetli olduktan sonra Erzurum'da temsilcisi kalmamıştı. Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesinden sonra biz bunu yeniden başlattık. Edebiyat öğretmeni Selim Adım, meddah ve tiyatro eğitimi de aldı. 3 haftada 1 Erzurum Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi'nde hikaye anlatıcılığını yaşatıyor. Selim Adım, Kerem ile Aslı'yı anlatırken hikayede geçen şiirleri de sanatçı Metin Kara seslendiriyor. Hikaye anlatıcılığı, halk ve turistlerden çok büyük ilgi gördü. Bu etkinliğimiz yıl boyunca devam edecek. 2025 yılı sonuna kadar Aslı ile Kerem hikayesi ve hikayede geçen türküleri seslendirmeye devam edeceğiz. Böylelikle unutulan meddahlık, hikaye anlatıcılığı geleneğini de yeni nesillere tanıtmış olacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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