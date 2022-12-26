Kars'ta kar, Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Kars'ın yüksek kesimlerinde kar, Erzurum ile Ardahan'da ise soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Gece, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yollarda buzlanma meydana geldi.

Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, kara yollarında da yoğun sis oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 20, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, yoğun kırağı oluştu.

Kentteki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Göle ilçesinde ise soğuk havanın yanı sıra sis de etkili oldu.

- Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağıyor.

Yağışın yanı sıra sisin de etkili olduğu kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise bazı sulak alanlar buz tuttu, bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sarıçam ormanlarındaki çeşmeler dondu, Hançerli Düzü mevkisindeki dereler tamamen buz tuttu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi de kırağıyla kaplandı.

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