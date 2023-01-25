Avrupa 3'üncüsü sürat patenci Furkan Akar Erzurum'da coşkuyla karşılandı:

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ERZURUM (AA) - 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda, 1000 metre finalinde 3'üncülük elde eden milli sporcu Furkan Akar, memleketi Erzurum'da davul zurnayla karşılandı.

Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen şampiyonada, "organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu" olma başarısı gösteren Akar için Erzurum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, sporcular ve ailesi, milli sporcu Akar'ı, Türk bayrakları, çiçekler ve davul zurnayla karşıladı.

Furkan Akar, Türkiye'nin kendisine destek verdiğini ve yanında olduğunu, onların destekleriyle madalya kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Dünya şampiyonluğu hedeflediğini ifade eden Akar, "Önümüzde dünya şampiyonası var ve iki dünya kupası var. Burada da elimden gelenin fazlasını yaparak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." dedi.

Anne Birgül Akar da oğlunun beklenen bir başarıyı yakaladığını belirterek, "Başaracağına inanıyordum çünkü çok çalıştı. Onu çok özlemiştim, gelince duygulandım ama özlediğime değdi. Başka başarılar da elde edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Baba Yavuz Akar ise oğluyla gurur duyduğunu, elde edilen başarının ilk olduğunu ama son olmayacağını ifade etti.

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