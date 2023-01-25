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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

AA

Erzurum'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, "İl Koordinasyon Kurulu 1. Dönem Toplantısı" yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Okay Memiş başkanlığında düzenlenen toplantıya, belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, kenti atanmışıyla, seçilmişiyle, STK'larla, yerel yöneticilerle ve merkezi idarenin temsilcileriyle hep birlikte yönettiklerini söyledi.

Eksikleriyle beraber şehri yönetmeye çalıştıklarını anlatan Memiş, "Bu kenti anayasal niteliklere göre yönetmek bizim görevimizdir. Bizler gücümüzü anayasadan, yetkilerimizi kanundan ve ilgili mevzuattan alırız. Bizler Kürt Türk, Alevi Sünni, sağcı solcu diye ayrım yapamayız. Daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak gibi görevimiz vardır ve buna uygun şekilde davranmak herkesin vazifesidir. Herkesin görevi vatandaşlara iyi davranmak, onları incitmemek ve ayrım yapmamaktır. Bunlar bizim asli görevlerimizdir. Biz güç odaklarının kendisi çok güçlü ve önemli gören insanlardan ziyade gerçekten ihtiyaç sahibi insanların yanında olmayı daha çok öncelemek zorundayız." diye konuştu.

Kenti ekonomik olarak 3,5'e ve 10'a katlayan birçok ilin bulunduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Buna mukabil ekonomik gücünün fersah fersah üstünde bir popüleriteye sahip olan bir Erzurum var, bu müthiş bir şey. Bu şehir müthiş bir saygınlık kazanmış. Bunların çeşitli sebepleri var. Bu şehir üretim anlamında yeterli olmamasına rağmen ticaret anlamında tüccar bir şehir. Ticaret erbabı anlamında Türkiye'de tüccarlığıyla öne çıkmış şehirlerin tüccarlarının pabucunu dama attıracak tüccarlarımız var. 28 uluslararası otomotiv firmasının bölge bayilikleri var. Biz de haddimizi aşmadan eksik ya da yeterli görmediğimiz sanayileşme ve üretim alanında bu şehrin dinamiklerini öne çıkarmaya çalışıyoruz."

Kentteki yatırımların anlatıldığı toplantı, sunumlarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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