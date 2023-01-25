Erzurum'da "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında 2 bin 512 öğrenci yeniden eğitime başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında 2 bin 512 öğrenci eğitimlerine yeniden başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile sosyoekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarını ve farklı nedenlerle eğitim sistemine dahil olmayan öğrencileri tekrar eğitimle buluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakanlığın projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını ifade eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Erzurum'da zorunlu eğitim çağında olan ve çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen 4 bin 499 öğrencimiz olduğunu belirledik. Yüz yüze görüşme, telefon veya sosyal medya araçları ile 4 bin 31 öğrencimize ulaştık. Öğrencilerimizin örgün eğitime devam etmeme nedenlerini araştırdık. Bakanlığımızın bizlere sunduğu imkanlar dahilinde öğrenci ve velilerimizin sorunlarını çözdük, onları ikna ettik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 512 öğrencimizi, açık öğretim lisesi ve mesleki eğitim merkezlerine kaydını yaparak eğitime dahil ettik. Ayrıca yaptığımız görüşmeler sonucunda 1519 öğrencimizi de eğitime devam etmeye ikna ettik. Önümüzdeki günlerde bu öğrencilerimizin kaydını da gerçekleştirmiş olacağız."

Kaygusuz, kendisine ulaşılamayan ve ulaşıldığı halde eğitimine devam etmek istemeyen 468 öğrencinin bulunduğuna dikkati çekerek, bu öğrencileri de eğitime dahil etmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Bakanlığın çalışmasını kentte ciddiyetle uyguladıklarını vurgulayan Kaygusuz, "Çok kısa bir sürede geniş bir coğrafyada yüzlerce öğrenci ve velimize ulaştık ve bunun sonucunu da aldık. İlimizde okul öncesi okullaşma oranı yüzde 38 den yüzde 99'a, ortaöğretimde de yüzde 93’ten yüzde 97’ye yükseldi. Bu süreçte yaptıkları çalışmalar ve bize verdikleri destek için Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.