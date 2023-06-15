Tüfekle atış sırasında akademisyeni öldüren sanığa takdir indirimi uygulanmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfekle atış sırasında akademisyeni öldüren sanığa takdir indirimi uygulanmadı

AA

Tüfekle atış sırasında akademisyeni öldüren sanığa takdir indirimi uygulanmadı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, havalı tüfekle atış yaptıkları sırada araştırma görevlisi Elif Gölveren'in ölümüyle ilgili yargılanan ve beraat ile 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan çift hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Temmuz 2022'de tüfekle atış yaptıkları sırada ölen Gölveren'le ilgili yargılandıkları davada "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan tutuklu sanık veteriner Abdullah U. ile beraat eden eşi tutuksuz sanık M.G.U. hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları, otopsi raporu, olay yeri inceleme raporu, uzmanlık raporları, bilirkişi raporu, dijital materyal inceleme raporları ve kamera kayıtları yer aldı.

Olayın oluş ve kabulü ile mahkemece yapılan değerlendirmeye yer verilen kararda, M.G.U. ile Gölveren'in Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi oldukları, 7 yıldır aynı fakültede çalıştıkları ve aynı odayı paylaştıkları bildirildi.

Kararda, olay günü sanıklar ile Gölveren'in atış yapmak için plan yaptıkları, AVM'de buluştukları ve bir yerde 2 saat oturup kahve içtikten sonra ayrıldıkları, olay yerine vardıktan sonra atış yapmaya başladıkları ve çekilen fotoğraflara göre Gölveren'in sandalyede oturarak, ayakta gökyüzündeki uçağa doğru tüfekle nişan alır pozisyonlarda olduğu ifade edildi.

Gölveren'in son fotoğrafının 19.51'de çekildiği ve bu saatte hayatta olduğu belirtilen kararda, "Olay günü maktul ile sanıkların 19.20 sularından 19.51'e kadar olay yerinde atış yaparak fotoğraflar çektiklerinin anlaşıldığı, 19.51'den sonra atış yaptıkları sırada tüfeğin Abdullah U'nun elinde iken silahı kurmak için hazırladığı anda patlayarak Gölveren'e isabet ettiği, acil vaka raporu ve HTS kayıtlarına göre Abdullah U.'nun telefonundan 19.53'te acil servisi aradığı, vaka raporu ve tanık beyana nazara alındığında Gölveren'in ambulansın olay yerine vardığı 20.03'ten önce hayatını kaybettiği, tespit ve kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- "Kasten" öldürüldüğüne dair delil bulunmadığı anlaşıldı

Katılanlar ile avukatlarının sanıkların iştirak halinde Gölveren'i kasten öldürdüğüne yönelik iddia ve beyanlarda bulunmalarına karşı yapılan araştırma ve değerlendirmede, sanıkların Gölveren'i "kasten öldürdüğüne" dair beyanlar dışında dosyaya delil girmediği, Gölveren ile M.G.U. arasında husumet bulunduğuna dair iddiaların somut delille ispatlanamadığı, tam tersine yakın arkadaş oldukları, iş ve sosyal ortamda arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu, telefon kayıtlarına göre farklı bir tarihte benzer şekilde atış yapmaya gittikleri, telefon incelemelerindeki fotoğraf, video, mesajlar ve arama sonuçlarının taraflar arasında husumet olmadığını gösterdiği, öldürücü niteliği düşük olan tüfekle kasten öldürmenin planlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bunlardan dolayı Gölveren'in "kasten" öldürüldüğüne dair delil bulunmadığı anlaşıldı.

Kararda, sanıklar hakkında "İhmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan dava açılmasına karşın Gölveren'in son fotoğrafının 19.51'de çekildiği ve vurulmasından yaklaşık 3 dakika sonra acil servisin arandığına işaret edilerek, "Bu itibarla sanıkların Gölveren'in vurulmasından hemen sonra makul kabul edilebilecek sürede acil servisi aradıklarının sabit olduğu, sanıkların acil servisi arayarak maktulün ölümünü engellemeye yönelik icrai hareketlerde bulundukları, sanıkların kısa bir süre içerisinde acil servisi aramaları dikkate alındığında maktulün ölümüne neden olacak ihmali hareketlerden bahsedilemeyeceği, maktulün ölümünü bekledikleri yönünde iddiaların bu nedenle yerinde olmadığı anlaşılmıştır." değerlendirilmesine yer verildi.

Gölveren'in ölüm nedeni, atış sayısı, sanıkların olay sırası ve sonrasındaki davranışları dikkate alınan kararda, sanıkların dosya kapsamındaki delillere göre aralarında husumet olmayan Gölveren'in ölmesini kabullendiğini söylemenin mümkün olmadığı ve eylemlerinin olası kastla öldürme suçuna sebep vermediği yönünde mahkemece tam bir vicdani kanaat oluştuğu kaydedildi.

Hakkında "ihmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılması amacıyla dava açılan M.G.U. hakkında, toplanan deliller, Gölveren'in vurulmasının ardından telefonla acil servisi araması, sanık Abdullah U'nun ikrar mahiyetindeki dosya kapsamındaki deliller ile uyumlu savunması dikkate alındığında, Gölveren'in ölümüne sebebiyet verecek icrai nitelikte ihmali davranışının bulunmadığı ve suça dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verildi.

- "Bilinçli taksirle neticenin gerçekleşmesine neden olduğu kanaati oluşmuştur"

Tüfeğin Abdullah U'nun elinde iken silahı kurmak için hazırladığı sırada patlayarak Gölveren'e isabet ettiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Ateşli silah kullanma hususuna herhangi bir eğitimi olmayan Abdullah U'nun ikrar içeren beyanına göre silahı kurarken namlu yönünün Gölveren'e doğru olduğunun anlaşıldığı, uzmanlık ve bilirkişi raporuna göre tüfeğin içine saçma tanesi konulduktan sonra kapatılmasıyla patlamayacağı, emniyet mandalının açılmasıyla ateşe hazır hale geldiği, bu haliyle Abdullah U'nun elinde tüfek bulunduğu sırada emniyet mandalının açık olduğu, tetiğe bir anda teması sonucunda ateşlemenin meydana geldiği, emniyet mandalının açık olmasıyla tüfeğin her an ateşlenme ihtimalinin olacağını tahmin ederek Abdullah U'nun hareket etmesi gerekirken bu konuda ağır düzeyde ihmalde bulunarak bilinçli taksirle neticenin gerçekleşmesine neden olduğu yönünde mahkememizce tam bir vicdani kanaat oluşmuştur."

Suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, Abdullah U'nun taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan Abdullah U. hakkında, "Sanığın olayın gerçekleşmesinden sonraki yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak mahkememizce takdiri indirim hali kabul edilebilecek başkaca bir husus görülmemesi nedeniyle takdir indirimi hükmünün Abdullah U. hakkında uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Abdullah U, hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı kadının poşetinden uyuşturucu çıktı, hakkında dava açıldı
YEREL HABERLER Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı kadının ...
Depremin hissettirdiklerini sanatıyla anlattı
YEREL HABERLER Depremin hissettirdiklerini sanatıyla anlattı
Kürekle bayıltıp, balta ve tırpanla öldürmüşler
YEREL HABERLER Kürekle bayıltıp, balta ve tırpanla öldürmüşler
Doğu Anadolu'daki 4 ilden diğer illere 155 bini aşkın kurban sevk edilecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'daki 4 ilden diğer illere 155 bini aşkın ...
Kamp merkezi Erzurum, yeni sezon öncesi futbol takımlarını misafir edecek
YEREL HABERLER Kamp merkezi Erzurum, yeni sezon öncesi futbol ...
Erzurum'da ölü bulunan kişinin eşi ve arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da ölü bulunan kişinin eşi ve arkadaşı ...
Evde çizgi film izlerken çıkan yangında yaralanan kuzenlerin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Evde çizgi film izlerken çıkan yangında yaralanan ...
Erzurum'da düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Erzurum'da düzenlenen Gençler B Türkiye Boks ...
ETSO Başkanı Özakalın, TOBB'da mazbatasını aldı
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Özakalın, TOBB'da mazbatasını aldı
Erzurum’da "Tarih Yazan Çocuklar 1. Yıl Kapanış Programı" yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da "Tarih Yazan Çocuklar 1. Yıl Kapanış ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'daki "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları" toplantısı sona erdi
YEREL HABERLER Erzurum'daki "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal ...
Palandöken Belediyesi, 12 Mart Parkı'nı kent meydanına dönüştürüyor
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi, 12 Mart Parkı'nı kent ...
6 yaşındaki Emir, ağlayarak başladığı sürat pateninde Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Emir, ağlayarak başladığı sürat pateninde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.