Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da

ERZURUM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valiliğini ziyaret edip parti teşkilatı ile kahvaltıda buluştu.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Tekin, beraberindeki AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bugün görevine başlayan Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Valilikte çiçeklerle karşılanan Tekin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Çiftçi ile bir süre görüştü.

Tekin ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programına katıldı.