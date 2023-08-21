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        Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sağlam'dan veteriner hekimlere yönelik şiddete tepki

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:50
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        Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sağlam'dan veteriner hekimlere yönelik şiddete tepki
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        ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, son zamanlarda veteriner hekimlere yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

        Sağlam, yazılı açıklamasında, doğada yaygın şekilde hayvanlara karşı uygulanan şiddetin, son yıllarda yegane görevleri hayvan sağlığını korumak ve hasta hayvanları tedavi etmek olan veteriner hekimlere yöneldiğini gözlemlemediklerini belirtti. ,

        Bu şiddet olaylarının son bulmasını istediklerini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

        "Yürürlükteki yasalarda birer sağlık çalışanı olan veteriner hekimlerin de 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmaları ve veteriner hekimlere yönelik artarak devam eden şiddetin son bulması için yaşam ve çalışma koşullarının mevcut yasalara uygun düzenlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, ülkemizde hayvan sağlığı hizmetleri; koruyucu hekimliğe odaklı, hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığını gözeten, hasta hayvanları tedavi ve rehabilite eden bir anlayışla, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yeterli ve etkin bir düzeyde sunulmaktadır."

        Sağlam, görevleri başındaki veteriner hekimlere yönelik şiddeti kınadı.

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