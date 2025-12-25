Erzurum'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kentte kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.
Muratpaşa Camisi'ni dolduran cemaat namaz kılıp dua etti.
Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.