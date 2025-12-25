Habertürk
        Erzurum'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Erzurum'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Giriş: 25.12.2025 - 20:54 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:54
        Erzurum'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kentte kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

        Muratpaşa Camisi'ni dolduran cemaat namaz kılıp dua etti.

        Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

        Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

