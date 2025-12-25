Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, basın mensuplarıyla buluştu

        MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, basın mensuplarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yurdagül, il binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Görevini 3 yıldır yürüttüğünü hatırlatan Yurdagül, şöyle konuştu:

        "Bize tevdi edilen bu büyük onurla birlikte teşkilatlarımızı oluşturduk ve sahaya indik. Öncelikle teşkilat buluşmaları gerçekleştirerek küskünlerimizin gönüllerini kazandık. Üç yılda 1000'in üzerinde ev ziyareti ile girdiğimiz her hanenin dertlerini dinleyip derman aradık. 'Asrın felaketi'nde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Hemşerilerimizin destekleriyle toplanan yardımları deprem bölgesine götürerek, kapı kapı dağıtımını gerçekleştirdik. Ramazan aylarında, kurduğumuz iftar sofralarında hemşerilerimizle aynı duayı, aynı ekmeği ve aynı bereketi paylaştık, 'ilk iftarlık bizden' diyerek yüzlerce hemşerimize iftarlık dağıttık."

        Yurdagül, "Seçim dönemlerinde, Cumhur İttifakı'mızın ruhuna sadakatle adaylarımız için kapı kapı dolaştık. Elde ettiğimiz başarıları ve oy oranlarını bir başlangıç kabul edip, daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu asla unutmadık. Yerel yönetimlerle bağımızı hiç koparmadık. İlçe ziyaretlerimizi seçim sonrası da gerçekleştirdik. 'Seçim bitti, iş bitti' demedik, her zaman her şartta hemşerilerimizin yanında olmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

        Gazetecilerin "Terörsüz Türkiye" süreciyle alakalı sorusu üzerine Yurdagül, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızla hasbihal ederek bu süreci anlatıyoruz. Köylere gittiğimiz zaman buradaki vatandaşlarımızın bu süreci benimsediklerini, bu sürecin mimarı genel başkanımız olduğu için güven duygularının yüksek olduğunu, merkezdeki arkadaşlarımız düşüncelerinin bu yönde olduğunu ifade ediyorlar. Yaklaşık 600'ün üzerinde program yaptık, 15 binin üzerinde vatandaşla hasbihal edip el sıkma imkanı oluşturduk. Bir tane insanın bize bu sorularla alakalı tepki gösterdiğini ne gördük ne de duyduk."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        MHP İl Başkanı Adem Yurdagül: "Halkımız terörsüz Türkiye sürecine destek ve...
        MHP İl Başkanı Adem Yurdagül: "Halkımız terörsüz Türkiye sürecine destek ve...
        ER-VAK'tan MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın Teknofest önerisine de...
        ER-VAK'tan MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın Teknofest önerisine de...
        Türkiye ve Doğu Anadolu'da deprem gerçeği: Bilim uyarıyor, tedbir hayat kur...
        Türkiye ve Doğu Anadolu'da deprem gerçeği: Bilim uyarıyor, tedbir hayat kur...
        Erzurum'da Uyku Laboratuvarı'nda yaklaşık 7 bin 500 hasta tedavi edildi
        Erzurum'da Uyku Laboratuvarı'nda yaklaşık 7 bin 500 hasta tedavi edildi
        Kavas'tan geçmişten günümüze Afrika
        Kavas'tan geçmişten günümüze Afrika
        'Sarıkamış Harekatı'nın büyük etkisi daha sonra görüldü'
        'Sarıkamış Harekatı'nın büyük etkisi daha sonra görüldü'